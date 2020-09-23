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شاهد.. مواطن من ينبع يحتفل باليوم الوطني الـ 90 على طريقته الخاصة 

Time منذ ساعة
Views 1823
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شاهد.. مواطن من ينبع يحتفل باليوم الوطني الـ 90 على طريقته الخاصة 

ينبع (صدى):
أظهر مقطع فيديو مواطن من ينبع يرقص على الأغاني الوطنية خلال احتفاله باليوم الوطني ال 90 على طريقته الخاصة، مما أثار إعجاب متداولي الفيديو.

وبدا في الفيديو المواطن الذي يدعى سعود الجهيني يمسك بأعلام المملكة، كما ظهرت السعادة والفرحة على وجهه.

وقال المواطن في المقطع إن احتفاله باليوم الوطني ال90  أصبح شعورا لا يوصف لديه، مضيفا:"  واجب علينا التعاون مع الحكومة الرشيدة  التي تبذل جهودها بكل الخير لإسعاد المواطنين ".

ولاقى المقطع تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انهالت تعليقات كلها تبريكات وتهنئة بين المواطنين عبر منصات السوشيال ميديا.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مؤامره بطلها الاتحاد الأسيوي و النونو!!! لكي لا يحصل على الثامنة؟!! ستبقى كبير أسيا وزعيمها 🤳🤳🤳
لا يهمونك انا مجنونك
ابيض وجة زعيم اسيا قلنا صحة عيالنا اهم والله اهم طز باتحاد اسيوي وبطولاتة قدام سلامتكم كلة فدوة رجولكم يارجال انتم ابطال وبعيون الكل ابطال ودوري الأبطال ستعودون لة والكل ينظر لكم ابطال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يجبر مصيبتهم .. آمين .. .. نعم انه اهمال من الأم ..
ابونايف
مستحيل سعودي يعرض زوجته قدام الجمهور ويقول غني لهم
حمدان البرهمي
انتم وين

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