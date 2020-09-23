الصحف الأرجنتينية تصف إقصاء البطل الأسيوي من البطولة بـ «الفضيحة»

وكالات (صدى):
أثار قرار الاتحاد الأسيوي باعتبار الهلال منسحبًا من البطولة لعدم اكتمال لاعبيه بسبب كورونا غضبًا عارمًا في الوسط الرياضي؛ نظرًا لتعنت إدارة الاتحاد وعدم توفير تكافؤ الفرص في البطولة منذ البداية.
ووصل صدى قرار الاتحاد الأسيوي إلى الأرجنتين؛ حيث وصفت الصحف الأرجنتينيه القرار بأنه فضيحة بكل المقاييس.
وعنونت صحيفة TYC الأرجنتينية تقرير لها قائلة :«فضيحة في الاتحاد الاسيوي, بطل اسيا الأخير يُقصى بسبب فايروس كورونا».
وقدم البطل الأسيوي أداء رائع في البطولة على الرغم الظروف القهرية التي لحقت به منذ وصوله إلى الدوحة وضمن التأهل إلى دور الـ 16؛ حيث كان يأمل إلغاء مباراة الأهلي واحتساب النقاط للنادي أو تأجيل المباراة، إلا أن الاتحاد تمسك بالإطاحة بالهلال.
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