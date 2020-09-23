الأعداد السابقة للصحيفة

الصحف الأرجنتينية تصف إقصاء البطل الأسيوي من البطولة بـ «الفضيحة»

Time منذ 17 دقيقة
Views 1624
Comment 1
الصحف الأرجنتينية تصف إقصاء البطل الأسيوي من البطولة بـ «الفضيحة»

وكالات (صدى):
أثار قرار الاتحاد الأسيوي باعتبار الهلال منسحبًا من البطولة لعدم اكتمال لاعبيه بسبب كورونا غضبًا عارمًا في الوسط الرياضي؛ نظرًا لتعنت إدارة الاتحاد وعدم توفير تكافؤ الفرص في البطولة منذ البداية.

ووصل صدى قرار الاتحاد الأسيوي إلى الأرجنتين؛ حيث وصفت الصحف الأرجنتينيه القرار بأنه فضيحة بكل المقاييس.

وعنونت صحيفة ‏TYC الأرجنتينية تقرير لها قائلة :«فضيحة في الاتحاد الاسيوي, بطل اسيا الأخير يُقصى بسبب فايروس كورونا».

وقدم البطل الأسيوي أداء رائع في البطولة على الرغم الظروف القهرية التي لحقت به منذ وصوله إلى الدوحة وضمن التأهل إلى دور الـ 16؛ حيث كان يأمل إلغاء مباراة الأهلي واحتساب النقاط للنادي أو تأجيل المباراة، إلا أن الاتحاد تمسك بالإطاحة بالهلال.

اقرأ أيضا:

إصابات بدون أعراض.. لماذا لم يصاب منافسي الهلال بكورونا؟

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مؤامره بطلها الاتحاد الأسيوي و النونو!!! لكي لا يحصل على الثامنة؟!! ستبقى كبير أسيا وزعيمها 🤳🤳🤳
لا يهمونك انا مجنونك
ابيض وجة زعيم اسيا قلنا صحة عيالنا اهم والله اهم طز باتحاد اسيوي وبطولاتة قدام سلامتكم كلة فدوة رجولكم يارجال انتم ابطال وبعيون الكل ابطال ودوري الأبطال ستعودون لة والكل ينظر لكم ابطال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يجبر مصيبتهم .. آمين .. .. نعم انه اهمال من الأم ..
ابونايف
مستحيل سعودي يعرض زوجته قدام الجمهور ويقول غني لهم
حمدان البرهمي
انتم وين

أخر الأخبار

الهلال أول بطل في التاريخ يفقد لقبه بلا هزيمة
الهلال أول بطل في التاريخ يفقد لقبه بلا هزيمة
Time منذ 10 دقائق Views 1470
همه حتى القمه
همه حتى القمه
Time منذ 16 دقيقة Views 97
الصحف الأرجنتينية تصف إقصاء البطل الأسيوي من البطولة بـ «الفضيحة»
الصحف الأرجنتينية تصف إقصاء البطل الأسيوي من البطولة بـ «الفضيحة»
Time منذ 17 دقيقة Views 1624
طفل يلقي شقيقته الرضيعة من الطابق الثالث
طفل يلقي شقيقته الرضيعة من الطابق الثالث
Time منذ 23 دقيقة Views 237
بالفيديو والصور.. الألعاب النارية تضئ سماء الرياض والدمام ابتهاجًا باليوم الوطني 90 
بالفيديو والصور.. الألعاب النارية تضئ سماء الرياض والدمام ابتهاجًا باليوم الوطني 90 
Time منذ 27 دقيقة Views 1452
بلقيس مع زوجها في القصيم
بلقيس مع زوجها في القصيم
Time منذ 51 دقيقة Views 856
عراك الزرافات
عراك الزرافات
Time منذ 52 دقيقة Views 353
تصرف غريب داخل حديقة حيوانات
تصرف غريب داخل حديقة حيوانات
Time منذ 54 دقيقة Views 315
معلم يودع طلابه قبل وفاته بنصف ساعة بالقنفذة
معلم يودع طلابه قبل وفاته بنصف ساعة بالقنفذة
Time منذ ساعة Views 2553
شاهد.. مواطن من ينبع يحتفل باليوم الوطني الـ 90 على طريقته الخاصة 
شاهد.. مواطن من ينبع يحتفل باليوم الوطني الـ 90 على طريقته الخاصة 
Time منذ ساعة Views 1818