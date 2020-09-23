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شاهد.. أبناء الوطن يلبون النداء في أي وقت من جميع أنحاء المملكة
منذ 18 دقيقة
1326
عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو، تضحية أبناء الوطن وتلبية النداء في أي وقت من جميع أنحاء المملكة، من أجل حماية الوطن.
ونشرت وزارة الحرس الوطني، مقطع الفيديو، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. اخلاقها تجاريه بالمناسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
بواردي ماهو بسيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما حافظ توازنه على الكديش .. وراح طشيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل مايجيها من عقااب ..
مسافات
الاطباء الذين يتحدثون عن كورونا يتحدثون وكانهم قد حصلوا على الدكتوراه في هذا الفيروس تحديدا وهم لايفهمون عنه سوى انه فيروس مستجد وينظرون بكلام عام مستهلك تعلموه عن الفيروسات اثناء دراستهم التي ربما بعضها مضى عليه عشرات السنين لكن قدرة الله اعجزتهم واعجزت العالم كله امام فيروس لايرى بالعين المجردة !!!
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