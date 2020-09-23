الهلال بين الانسحاب والاستثناء.. ولوشيسكو يفتح النار على الاتحاد الآسيوي: احترمونا " فيديو "

ماجد محمد (صدى):
فتح مدرب نادي الهلال رازفان لوشيسكو النار على الاتحاد الآسيوي جراء تعتنه مع الزعيم في ظل تزايد الإصابات بين لاعبيه.
وقال لوشيسكو خلال تصريحات تلفزيونية أثارت تعاطف الأوساط الرياضية مع الهلال بعدما ضرب كورونا صفوفه:" يجب أن يراعوا الجميع ويحترموا الجميع. نريد الحفاظ على لقبنا ".
وبدا لوشيسكو غاضبا ويشعر بخيبة أمل من الاتحاد الآسيوي، كما شدد:" على الاتحاد الآسيوي مراعاة ظروفنا بتأجيل المباراة ".
وأضاف مدرب الهلال:" في أوروبا يأجلون المباريات بسبب الفيروس، هناك لوائح واضحة، وهنا لم يحترمونا بسبب الظروف الاستثنائية ".
وتابع:" خضنا مبارياتنا على أرضنا وخارج أرضنا، لكننا اضطررنا للقدوم إلى هنا بسبب هذا الفيروس ولم نستطع عزل المصابين عن السليمين جيدًا ".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر إدارتا الهلال وشباب أهلي دبي قرار مراقب المباراة الآن بشأن إقامتها أو اعتبار الهلال منسحبا أو استثناءه.