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الهلال بين الانسحاب والاستثناء.. ولوشيسكو يفتح النار على الاتحاد الآسيوي: احترمونا " فيديو "

Time منذ 27 دقيقة
Views 1617
الهلال بين الانسحاب والاستثناء.. ولوشيسكو يفتح النار على الاتحاد الآسيوي: احترمونا " فيديو "

ماجد محمد (صدى):
فتح مدرب نادي الهلال رازفان لوشيسكو النار على الاتحاد الآسيوي جراء تعتنه مع الزعيم في ظل تزايد الإصابات بين لاعبيه.

وقال لوشيسكو خلال تصريحات تلفزيونية أثارت تعاطف الأوساط الرياضية مع الهلال بعدما ضرب كورونا صفوفه:" يجب أن يراعوا الجميع ويحترموا الجميع. نريد الحفاظ على لقبنا ".

وبدا لوشيسكو غاضبا ويشعر بخيبة أمل من الاتحاد الآسيوي، كما شدد:" على الاتحاد الآسيوي مراعاة ظروفنا بتأجيل المباراة ".

وأضاف مدرب الهلال:" في أوروبا يأجلون المباريات بسبب الفيروس، هناك لوائح واضحة، وهنا لم يحترمونا بسبب الظروف الاستثنائية ".

وتابع:" خضنا مبارياتنا على أرضنا وخارج أرضنا، لكننا اضطررنا للقدوم إلى هنا بسبب هذا الفيروس ولم نستطع عزل المصابين عن السليمين جيدًا ".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر إدارتا الهلال وشباب أهلي دبي قرار مراقب المباراة الآن بشأن إقامتها أو اعتبار الهلال منسحبا أو استثناءه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. اخلاقها تجاريه بالمناسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
بواردي ماهو بسيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما حافظ توازنه على الكديش .. وراح طشيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل مايجيها من عقااب ..
مسافات
الاطباء الذين يتحدثون عن كورونا يتحدثون وكانهم قد حصلوا على الدكتوراه في هذا الفيروس تحديدا وهم لايفهمون عنه سوى انه فيروس مستجد وينظرون بكلام عام مستهلك تعلموه عن الفيروسات اثناء دراستهم التي ربما بعضها مضى عليه عشرات السنين لكن قدرة الله اعجزتهم واعجزت العالم كله امام فيروس لايرى بالعين المجردة !!!

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