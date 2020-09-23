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بالفيديو.. القبض على مواطن تعمّد إسقاط العلم الوطني من مركبته بوادي الدواسر

Time منذ 36 دقيقة
Views 1754
بالفيديو.. القبض على مواطن تعمّد إسقاط العلم الوطني من مركبته بوادي الدواسر

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع وادي الدواسر ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس ، بأن شرطة محافظة وادي الدواسر تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة، وقيامه بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. اخلاقها تجاريه بالمناسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
بواردي ماهو بسيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما حافظ توازنه على الكديش .. وراح طشيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل مايجيها من عقااب ..
مسافات
الاطباء الذين يتحدثون عن كورونا يتحدثون وكانهم قد حصلوا على الدكتوراه في هذا الفيروس تحديدا وهم لايفهمون عنه سوى انه فيروس مستجد وينظرون بكلام عام مستهلك تعلموه عن الفيروسات اثناء دراستهم التي ربما بعضها مضى عليه عشرات السنين لكن قدرة الله اعجزتهم واعجزت العالم كله امام فيروس لايرى بالعين المجردة !!!

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