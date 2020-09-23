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«بن مساعد» يقدم حلًا لإرضاء جميع الأطراف في أزمة مباراة الهلال اليوم

Time منذ ساعة
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«بن مساعد» يقدم حلًا لإرضاء جميع الأطراف في أزمة مباراة الهلال اليوم

ماجد محمد (صدى):
جدد الأمير عبدالرحمن بن مساعد استنكاره لتعنت الاتحاد الاسيوي في قراراته ضد الهلال، مقدما اقتراحات لإيجاد حل يردي جميع الأطراف.

وقال بن مساعد: "الإتحاد الآسيوي: الحل المنصف تأجيل دور ال16 .. وإن لم يحدث ذلك فلا حل سوى عدم لعب الهلال المباراة مع أهلي دبي واعتبار أهلي دبي فائزًا ويستكمل الهلال دو ال16 حين عودة بعض لاعبيه المتعافين ..أمّا أن يجبر الهلال على الإنسحاب من البطولة لعدم اكماله ال13 لاعبًا الليلة فهذا ظلم فادح".

وأضاف: "وان كانت الحجة أن هذا فيه عدم انصاف لبختاكور لأن فوز الأهلي قد يحرمه من فرصة التأهل ان لم يفز على الفريق الإيراني فحينها أضعف الإيمان أن لا يعلن أي قرار حتى نهاية مباراة بختاكور فإن فاز بختاكور سيتأهل ثانيًا حينها يكتفى باعلان الهلال منسحبًا من المباراة وخاسراً ب3-0 ويكمل البطولة".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. اخلاقها تجاريه بالمناسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
بواردي ماهو بسيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما حافظ توازنه على الكديش .. وراح طشيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل مايجيها من عقااب ..
مسافات
الاطباء الذين يتحدثون عن كورونا يتحدثون وكانهم قد حصلوا على الدكتوراه في هذا الفيروس تحديدا وهم لايفهمون عنه سوى انه فيروس مستجد وينظرون بكلام عام مستهلك تعلموه عن الفيروسات اثناء دراستهم التي ربما بعضها مضى عليه عشرات السنين لكن قدرة الله اعجزتهم واعجزت العالم كله امام فيروس لايرى بالعين المجردة !!!

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