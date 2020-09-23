الأعداد السابقة للصحيفة

أول قائدة سعودية للكونجرس الأمريكي الإسلامي: تفعيل دور المرأة ضمن رؤية المملكة 2030 (فيديو)

Time منذ 53 دقيقة
Views 1745
Comment 2
أول قائدة سعودية للكونجرس الأمريكي الإسلامي: تفعيل دور المرأة ضمن رؤية المملكة 2030 (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
هنأت أول قائدة سعودية للكونجرس الأمريكي الإسلامي، سهوب بزغدادي، شعب المملكة وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.

وأضافت، خلال مداخلة لها بقناة روتانا خليجية، أن توجيهات رؤية المملكة 2030 تتضمن أن يكون للمرأة دور قيادي، مضيفا أن القيادة مهتمة بالفعل بتفعيل دور المرأة وجعل لها دور فعال في المجتمع.

وأكدت أن المرأة في المملكة تولت مناصب قيادية عليا، ومنها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان التى تتولى منصب سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. اخلاقها تجاريه بالمناسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
بواردي ماهو بسيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما حافظ توازنه على الكديش .. وراح طشيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل مايجيها من عقااب ..
مسافات
الاطباء الذين يتحدثون عن كورونا يتحدثون وكانهم قد حصلوا على الدكتوراه في هذا الفيروس تحديدا وهم لايفهمون عنه سوى انه فيروس مستجد وينظرون بكلام عام مستهلك تعلموه عن الفيروسات اثناء دراستهم التي ربما بعضها مضى عليه عشرات السنين لكن قدرة الله اعجزتهم واعجزت العالم كله امام فيروس لايرى بالعين المجردة !!!

أخر الأخبار

خادم الحرمين لـ المواطنين: نحمد الله على أمن واستقرار الوطن
خادم الحرمين لـ المواطنين: نحمد الله على أمن واستقرار الوطن
Time منذ 3 دقائق Views 1113
الاتحاد الأسيوي يرضخ للظروف القهرية ويلغي مباراة الهلال
الاتحاد الأسيوي يرضخ للظروف القهرية ويلغي مباراة الهلال
Time منذ 12 دقيقة Views 2050
شاهد.. أبناء الوطن يلبون النداء في أي وقت من جميع أنحاء المملكة
شاهد.. أبناء الوطن يلبون النداء في أي وقت من جميع أنحاء المملكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1324
الهلال بين الانسحاب والاستثناء.. ولوشيسكو يفتح النار على الاتحاد الآسيوي: احترمونا " فيديو "
الهلال بين الانسحاب والاستثناء.. ولوشيسكو يفتح النار على الاتحاد الآسيوي: احترمونا " فيديو "
Time منذ 26 دقيقة Views 1610
العروس معصبه من بدايتها .. الله يستر من التالي
العروس معصبه من بدايتها .. الله يستر من التالي
Time منذ 29 دقيقة Views 303
يقول انه قناص وفي الاخير
يقول انه قناص وفي الاخير
Time منذ 29 دقيقة Views 286
خيال شاف الموت قدامه
خيال شاف الموت قدامه
Time منذ 29 دقيقة Views 256
تفاصيل جديدة بقضية السيدة المتعدية على ضابط مصري
تفاصيل جديدة بقضية السيدة المتعدية على ضابط مصري
Time منذ 36 دقيقة Views 467
بالفيديو.. القبض على مواطن تعمّد إسقاط العلم الوطني من مركبته بوادي الدواسر
بالفيديو.. القبض على مواطن تعمّد إسقاط العلم الوطني من مركبته بوادي الدواسر
Time منذ 36 دقيقة Views 1748
بالصور : بلدية المظيلف تنهي كافة استعدادها للاحتفاء باليوم الوطني
بالصور : بلدية المظيلف تنهي كافة استعدادها للاحتفاء باليوم الوطني
Time منذ 39 دقيقة Views 1196