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الحريري: المملكة ستتمكن بقياداتها من كبح المخاطر أمام شعوبنا 

Time منذ ساعة
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الحريري: المملكة ستتمكن بقياداتها من كبح المخاطر أمام شعوبنا 

علي القحطاني (صدى):
وجه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني ال90 للمملكة.

قال الحريري إن المملكة ستبقى  قبلة العرب والمسلمين وعنوان وحدتهم وتضامنهم في مواجهة التحديات مهما اشتدت.

وشدد الحريري على تضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة ما تتعرض له من استهداف لدورها ومكانتها واعتداءات تصب في خانة الاستهداف المشبوه للاستقرار العربي، معرباً عن يقينه بأن المملكة ستتمكن بقيادتها من كبح المخاطر التي تنصب لأمتنا وشعوبنا.

وهنأ الحريري في المناسبة ذاتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود بالعيد الوطني، متمنياً المزيد من التقدم وتحقيق أماني الشعب السعودي في الإزدهار.

العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود بالعيد الوطني، متمنياً المزيد من التقدم وتحقيق أماني الشعب السعودي في الإزدهار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. اخلاقها تجاريه بالمناسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
بواردي ماهو بسيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما حافظ توازنه على الكديش .. وراح طشيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل مايجيها من عقااب ..
مسافات
الاطباء الذين يتحدثون عن كورونا يتحدثون وكانهم قد حصلوا على الدكتوراه في هذا الفيروس تحديدا وهم لايفهمون عنه سوى انه فيروس مستجد وينظرون بكلام عام مستهلك تعلموه عن الفيروسات اثناء دراستهم التي ربما بعضها مضى عليه عشرات السنين لكن قدرة الله اعجزتهم واعجزت العالم كله امام فيروس لايرى بالعين المجردة !!!

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