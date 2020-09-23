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القبض على 8 أشخاص تورطوا بعدد من جرائم الاعتداء والسلب وسرقة المركبات بالرياض

Time منذ 48 دقيقة
Views 1438
القبض على 8 أشخاص تورطوا بعدد من جرائم الاعتداء والسلب وسرقة المركبات بالرياض

سعيد العجل (صدى):
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله- من القبض على سبعة مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر ، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بالاعتداء و السلب والنشل وسرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب جرائمهم.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط تمكنوا خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات تقدر قيمتها بـ (120,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
حارس منحوس
الداهيه
يا رب يا كريم ... رجيناك جنات النعيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
زاير
مكتوب علي الاولي ملك الحجاز وسلطان نجد الثانية مكتوب عليها ملك المملكة العربيه السعودية عبدالعزيز السعود.
نجاة محمد
طيب يا وطني و الفريق اللي في بالي نقول له الأسيوية صعبة

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