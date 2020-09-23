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صالح النعيمة: سيسجل التاريخ أن الهلال وقف وحده شامخًا أمام اتحاد متخاذل وضعيف

Time منذ 59 دقيقة
Views 1678
صالح النعيمة: سيسجل التاريخ أن الهلال وقف وحده شامخًا أمام اتحاد متخاذل وضعيف

طلال الغامدي (صدى):
هاجم قائد المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، صالح النعيمة، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب موقفه المتعنت مع الهلال.

وأكد "النعيمة"، أن ما يفعله الاتحاد الآسيوي مع الهلال "وصمة عار في تاريخ كرة القدم"، مشيرًا إلى أن التاريخ سيسجل أن نادياً استطاع الوقوف لوحده شامخاً في وجه اتحاد قاري متخاذل وضعيف.

يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة رغم إصابة نحو 30 شخصًا من الفريق بفيروس كورونا المستجد، بين لاعبين وأعضاء جهاز فني.

ورغم الظروف الصعبة التي مرّ بها الهلال إلا أنه ضمن الصعود إلى الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020 متصدرًا مجموعته بـ 11 نقطة.

وأعلن الهلال عن قائمة فريقه التي ستخوض اللقاء والتي تتضمن 8 لاعبين فقط بالإضافة إلى 3 حراس مرمى.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
حارس منحوس
الداهيه
يا رب يا كريم ... رجيناك جنات النعيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
زاير
مكتوب علي الاولي ملك الحجاز وسلطان نجد الثانية مكتوب عليها ملك المملكة العربيه السعودية عبدالعزيز السعود.
نجاة محمد
طيب يا وطني و الفريق اللي في بالي نقول له الأسيوية صعبة

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