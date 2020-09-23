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واتساب يطرح قريباً عدة مزايا للمستخدمين

Time منذ 51 دقيقة
Views 1475
واتساب يطرح قريباً عدة مزايا للمستخدمين

وكالات (صدى):
يواصل القائمين على تطبيق "واتساب" الأعمال التطويرية لتقديم مزايا أخرى تخدم المستخدمين.

ومن الخدمات التى يتوقع طرحها قريباً في التطبيق الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية من صور ومقاطع فيديو فور مغادرة المستخدم الدردشة.

كما يعمل القائمين على التطبيق، وفقا لـ"المواطن"، على طرح مزايا أخرى منها دعم الأجهزة المتعددة، وإتاحة تغيير خلفية كل دردشة على حدا، بجانب خاصية تتيح للمستخدم بتجاهل الإشعارات من الدردشات المؤرشفة.

كما سيطرح التطبيق ميزة البحث المتقدم على الصور والفيديوهات، بجانب ميزة أخرى تتيح للمستخدمين الدخول عبر إصدار سطح المكتب باستخدام مستشعر بصمات الأصابع على هواتفهم الذكية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
حارس منحوس
الداهيه
يا رب يا كريم ... رجيناك جنات النعيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
زاير
مكتوب علي الاولي ملك الحجاز وسلطان نجد الثانية مكتوب عليها ملك المملكة العربيه السعودية عبدالعزيز السعود.
نجاة محمد
طيب يا وطني و الفريق اللي في بالي نقول له الأسيوية صعبة

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