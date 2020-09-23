واتساب يطرح قريباً عدة مزايا للمستخدمين

وكالات (صدى):
يواصل القائمين على تطبيق "واتساب" الأعمال التطويرية لتقديم مزايا أخرى تخدم المستخدمين.
ومن الخدمات التى يتوقع طرحها قريباً في التطبيق الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية من صور ومقاطع فيديو فور مغادرة المستخدم الدردشة.
كما يعمل القائمين على التطبيق، وفقا لـ"المواطن"، على طرح مزايا أخرى منها دعم الأجهزة المتعددة، وإتاحة تغيير خلفية كل دردشة على حدا، بجانب خاصية تتيح للمستخدم بتجاهل الإشعارات من الدردشات المؤرشفة.
كما سيطرح التطبيق ميزة البحث المتقدم على الصور والفيديوهات، بجانب ميزة أخرى تتيح للمستخدمين الدخول عبر إصدار سطح المكتب باستخدام مستشعر بصمات الأصابع على هواتفهم الذكية.