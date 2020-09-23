إدارة الهلال تبذل جهدها لإلحاق "العابد والبليهي" بمباراة شباب الأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر إعلامية، أن إدارة نادي الهلال تحاول إقناع مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإلحاق نواف العابد وعلي البليهي بقائمة الفريق التي ستواجه شباب أهلي دبي مساء اليوم الأربعاء.
وكان قد أعلن الهلال عن تعافي "العابد والبليهي" من فيروس كورونا المستجد، إلا أن "الآسيوي" يرفض ضمهم إلى مباراة الفريق، بالإضافة إلى رفضه تأجيل اللقاء الذي يُعد "تحصيل حاصل" بالنسبة الهلال.
ورغم الظروف الصعبة التي مرّ بها الهلال إلا أنه ضمن الصعود إلى الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020 متصدرًا مجموعته بـ 11 نقطة.
وأعلن الهلال عن قائمة فريقه التي ستخوض اللقاء والتي تتضمن 8 لاعبين فقط بالإضافة إلى 3 حراس مرمى.
اقرأ أيضًا: