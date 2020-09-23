دخول سواريز في نوبة بكاء قبل مغادرة برشلونة

وكالات (صدى):
لقطت عدسات المصورين اللاعب الأورغوياني لويس سواريز وهو يغادر مقر تدريب برشلونة باكيا، اليوم الاربعاء، قبل التحاقه بفريق أتلتيكو مدريد.
وكان اللاعب يبكي بينما كان خلف مقود سيارته أثناء خروجه من المدينة الرياضية التابعة للفريق الكتالوني.
وفاز سواريز البالغ من العمر 33 عاما، قد فاز بأربعة ألقاب في بطولة الدوري الإسباني الليغا وبطولة دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني من ليفربول في عام 2014.
وطالب رونالد كومان بالاستغناء عنه، حيث سينضم لاتلتيكو وسيتم الاعلان رسميا قريبا.