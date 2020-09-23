الاتحاد الآسيوي يُجبر الزعيم على خوض مباراة شباب الأهلي بـ 8 لاعبين فقط

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال، عن قائمة الفريق الأساسية والاحتياطية لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020.
وتضمنت القائمة ثلاثة حراس مرمى وثمانية لاعبين فقط، هم "عبدالله المعيوف، مد الله العليان، منصور البيشي، هتان باهبري، أمير كردي، أندري كاريلو، جانغ هيون سو، تركي المطيري، أحمد آل جبيع، عبدالله البيشي، وليد الأحمد".
وأوضحت الاختبارات الطبية عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحيًا وبدنيًا لخوض المباراة.
يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة رغم إصابة نحو 30 شخصًا من الفريق بفيروس كورونا المستجد، بين لاعبين وأعضاء جهاز فني.
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