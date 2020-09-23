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جبال عسير الشامخة تتوشح بالخضرا

Time منذ 44 دقيقة
Views 355
جبال عسير الشامخة تتوشح بالخضرا
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أحدث التعليقات

شيخين
هاذي خطة مدروسة ومدفوعة الثمنن لاكن الهلال قدها ولايهزة لاقطرولاايران ولاكائن من كان وهاذي من عندي الله يلعن قطرواميرها ويلعن امة ويلعن كل مسؤل قطري ملاعين الوالدين ويلعن ام الاتحاد الاسوي جيعا وعلى راسهم رائيس الاتحاد بكبرة
Z
اعصابك يا طاقية..
Z
اعصابك يا طاقية..
ابو وليد
طيب وين الخرقه حقتكم -- لزوم العالميه برضه
فهد الرميحي
القذر يستاهل ما جاه

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