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القبض على مقيمين استغلا هويات مواطنين لتفعيل شرائح اتصال بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1469
القبض على مقيمين استغلا هويات مواطنين لتفعيل شرائح اتصال بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء ، من القبض على مقيمين اثنين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

ومن جانبه ، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله - من القبض على مقيمين اثنين من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية ،تورطا باتخاذ أحد محلات الأجهزة الإلكترونية التي يعملان بها مقراً للمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهما (1325) شريحة لشركات اتصالات محلية ، وعدد (5) أجهزة تفعيل للشرائح و(34) صورة لهويات مواطنين ومقيمين ومجموعة كبيرة من البصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وأجهزة و أدوات استخدموها في تنفيذ جريمتهم .

وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

شيخين
هاذي خطة مدروسة ومدفوعة الثمنن لاكن الهلال قدها ولايهزة لاقطرولاايران ولاكائن من كان وهاذي من عندي الله يلعن قطرواميرها ويلعن امة ويلعن كل مسؤل قطري ملاعين الوالدين ويلعن ام الاتحاد الاسوي جيعا وعلى راسهم رائيس الاتحاد بكبرة
Z
اعصابك يا طاقية..
Z
اعصابك يا طاقية..
ابو وليد
طيب وين الخرقه حقتكم -- لزوم العالميه برضه
فهد الرميحي
القذر يستاهل ما جاه

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