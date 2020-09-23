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بالفيديو.. عقارات الدولة: قريبا سيكون لأصحاب الأملاك القديمة صكوك ملكية

Time منذ 23 دقيقة
Views 1429
بالفيديو.. عقارات الدولة: قريبا سيكون لأصحاب الأملاك القديمة صكوك ملكية

الرياض (صدى):
قال محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه، بأنه خلال هذة الفترة حققت عقارات الدولة نجاحات ملموسة من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية ، حيث أنها معنية بحماية وزيادة الكفاءة وانتاجية العقارات، ومن بين ما حققته الهيئة أن يكون لأصحاب العقارات القديمة صك تملك.

وتابع بافقيه بأن من الاشياء الملموسة التي حققتها الهيئة حماية كل ما هوعائد للدولة وكل ما هو للمواطن، وانبثقت الموافقة على اعداد الامانة العامة للجان التي تنظر في طلبات التملك وستصل المملكة يوما ما صك ملكية وعدم صك ملكية،وليس هناك مجال لتعددية الملكيات وهذا هام للأفراد ، حيث سيكون للمواطنين الذين لديهم ملكيات قديمة بأن يكون لهم صكوك.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
ابوبدر
يعني مو متعمد اعطاء الفايرس ولا شبهه ولا غيره. قلنا اي حبوا اللاعبين. عسى لا كورة بس مافيه احد راضي يفكر بعقل. المل ماخذها عناد وتعصب. اقسم بالله ماهنا عقول. ياناس هذا وباء فتك بالامة كلها فلا تلقون بايديكم الى التهلكة. انتم توحون. اليس منكم رجل رشيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
ابن حزم
الله يستر قامت ترتفع الحالات
ابن حزم
على قولة عادل إمام انتو لازم تجيبوا الكلام لنفسيكو

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