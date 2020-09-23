الأعداد السابقة للصحيفة

الإجراء المتبع عند رفع العلم الوطني في حالة سيئة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1541
Comment 1
الإجراء المتبع عند رفع العلم الوطني في حالة سيئة

الرياض (صدى):
أكد نظام العلم للمملكة، على عدم جواز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، أو آية قرآنية.

وكشف النظام، أنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء، كما يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.

وأفاد بأنه يحظر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.

وكانت النيابة العامة، قد أوضحت عقوبة كل من أسقط أو أعدم أو أهان العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقار لسلطة الحكومة أو لتلك الدول.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عقوبة ذلك الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، سواء كان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
ابوبدر
يعني مو متعمد اعطاء الفايرس ولا شبهه ولا غيره. قلنا اي حبوا اللاعبين. عسى لا كورة بس مافيه احد راضي يفكر بعقل. المل ماخذها عناد وتعصب. اقسم بالله ماهنا عقول. ياناس هذا وباء فتك بالامة كلها فلا تلقون بايديكم الى التهلكة. انتم توحون. اليس منكم رجل رشيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
ابن حزم
الله يستر قامت ترتفع الحالات
ابن حزم
على قولة عادل إمام انتو لازم تجيبوا الكلام لنفسيكو

أخر الأخبار

جاب العيد فيهم
جاب العيد فيهم
Time منذ 47 ثانية Views 106
استدراج شاب واختطافه والتعدي عليه جنسيا وتصويره عاريا
استدراج شاب واختطافه والتعدي عليه جنسيا وتصويره عاريا
Time منذ 14 دقيقة Views 0
بالفيديو.. عقارات الدولة: قريبا سيكون لأصحاب الأملاك القديمة صكوك ملكية
بالفيديو.. عقارات الدولة: قريبا سيكون لأصحاب الأملاك القديمة صكوك ملكية
Time منذ 23 دقيقة Views 1419
مكة المكرمة تشهد أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة
مكة المكرمة تشهد أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة
Time منذ 35 دقيقة Views 1429
امرأة تحتفل بموت زوجها !
امرأة تحتفل بموت زوجها !
Time منذ 37 دقيقة Views 511
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
Time منذ 38 دقيقة Views 269
الإجراء المتبع عند رفع العلم الوطني في حالة سيئة
الإجراء المتبع عند رفع العلم الوطني في حالة سيئة
Time منذ 40 دقيقة Views 1541
زوج "أحلام" يتغزل بها بعد حفلها بالمملكة بكلمات رومانسية
زوج "أحلام" يتغزل بها بعد حفلها بالمملكة بكلمات رومانسية
Time منذ 44 دقيقة Views 1309
بالتفاصيل.. قصة تطور الريال في 4 مسميات
بالتفاصيل.. قصة تطور الريال في 4 مسميات
Time منذ 48 دقيقة Views 1492
بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 50 دقيقة Views 1681