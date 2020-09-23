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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1102 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 313,786 حالة، فضلًا عن تسجيل 27 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4569 حالة.

وأوضح متحدث الصحة، انخفاض في الحالات النشطة والحرجة بالمملكة، ‏مؤكدًا أنه ليس هناك علاقة بالصيف أو المناعة لانخفاض الإصابات بكورونا في المملكة وإنما هو التزام المجتمع بالاجراءات.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور العبدالعالي، إلى أن إجراء الفحوص لفيروس كورونا في المملكة يتم بشكل موسع وسريع، والمملكة من أفضل دول العالم في إجرائها.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
ابوبدر
يعني مو متعمد اعطاء الفايرس ولا شبهه ولا غيره. قلنا اي حبوا اللاعبين. عسى لا كورة بس مافيه احد راضي يفكر بعقل. المل ماخذها عناد وتعصب. اقسم بالله ماهنا عقول. ياناس هذا وباء فتك بالامة كلها فلا تلقون بايديكم الى التهلكة. انتم توحون. اليس منكم رجل رشيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
ابن حزم
الله يستر قامت ترتفع الحالات
ابن حزم
على قولة عادل إمام انتو لازم تجيبوا الكلام لنفسيكو

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