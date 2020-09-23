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فيتوريا عن مواجهة العين الإماراتي: لا يهمني مع من سنلعب !

Time منذ ساعة
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فيتوريا عن مواجهة العين الإماراتي: لا يهمني مع من سنلعب !

ماجد محمد (صدى):
أعلن مدرب النصر روي فيتوريا استعداد الفريق لمواجهة العين الإماراتي غداً الخميس في ختام مباريات دور مجموعات دوريأبطال آسيا 2020 .

وقال " فيتوريا " في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء : لا أفكر أبداً بمن سنلعب معه ولا يهمني من يكون الخصم الفريق الذي سنلاقيه سنكون مستعدين له .

وأضاف أنه يفضل تجديد دماء الفريق بلاعبين شباب قائلاً : أنا أشرك اللاعبين الذين يملكون الجاهزية الفنية والذهنية الكاملة ومن سيشارك غداً هم الجاهزون تماماً ، مشيراً إلى تواجد هؤلاء الشباب في صفوف المنتخب الوطني بعد فترة وجيزة .

كما أعرب فيتوريا عن مساندته لفريق الهلال في محنته قائلاً : لا أحب أن يمر أي فريق بهذه الحالة أتمنى لهم الشفاء .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
ابوبدر
يعني مو متعمد اعطاء الفايرس ولا شبهه ولا غيره. قلنا اي حبوا اللاعبين. عسى لا كورة بس مافيه احد راضي يفكر بعقل. المل ماخذها عناد وتعصب. اقسم بالله ماهنا عقول. ياناس هذا وباء فتك بالامة كلها فلا تلقون بايديكم الى التهلكة. انتم توحون. اليس منكم رجل رشيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
ابن حزم
الله يستر قامت ترتفع الحالات
ابن حزم
على قولة عادل إمام انتو لازم تجيبوا الكلام لنفسيكو

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