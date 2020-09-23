فيتوريا عن مواجهة العين الإماراتي: لا يهمني مع من سنلعب !

ماجد محمد (صدى):
أعلن مدرب النصر روي فيتوريا استعداد الفريق لمواجهة العين الإماراتي غداً الخميس في ختام مباريات دور مجموعات دوريأبطال آسيا 2020 .
وقال " فيتوريا " في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء : لا أفكر أبداً بمن سنلعب معه ولا يهمني من يكون الخصم الفريق الذي سنلاقيه سنكون مستعدين له .
وأضاف أنه يفضل تجديد دماء الفريق بلاعبين شباب قائلاً : أنا أشرك اللاعبين الذين يملكون الجاهزية الفنية والذهنية الكاملة ومن سيشارك غداً هم الجاهزون تماماً ، مشيراً إلى تواجد هؤلاء الشباب في صفوف المنتخب الوطني بعد فترة وجيزة .
كما أعرب فيتوريا عن مساندته لفريق الهلال في محنته قائلاً : لا أحب أن يمر أي فريق بهذه الحالة أتمنى لهم الشفاء .