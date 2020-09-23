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الأميرة مضاوي بنت المنتصر تروي سيرة «شموخ وطن»

Time منذ 14 دقيقة
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الأميرة مضاوي بنت المنتصر تروي سيرة «شموخ وطن»

الرياض (صدى):
يتسابق الشعراء والأمراء من عشاق ومحبي الوطن في التغني باسمه وسرد قصة شموخه بأبيات بديعة فيقولون: " تسعين عاماً تعلق لك نجوم بسماك.. لين احتفلنا بعزك مع جميع الورى"، وهي حكاية عشق ترويها سيرة المجد لهذا الوطن الغالي في عامه الـ90.

ووحد سيرته مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ؛ ثم أكمل البناء أبناءه من بعده حتى هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - ؛ حتى كان للق همه تعلوها الفخر والاعتزاز بوطن الخير والعطاء.

وفِي يوم الوطن الـ90 تسطر كلمات الشعر أبيات من ذهب في قمة المجد كتبت كلماتها الأميرة مضاوي بنت المنتصر بن سعود آل سعود حيث قالت بها:

ياموطن الفخر والتاريخ ربي حماك

ياقصتن شامخه وامجاد عزاً يرى

فصولها تنقري واللي سمعها رواك

اللي جهل شافها ..  وامن بها من قرا

تبدأ تفاصيلها لحظة (معزي) وطاك

ماكنتي الا صحاري مكتسيها ثرى

من يوم ماضمك ِوالخير عم وكساك

نهر(ن ) بدأ من يمينه لين وسطك جرى

ثم اخضرت بك صحاري يوم ربي عطاك

حاكم .. عمرك ِبجوده بعد كنتي عرا

وحد لنا مملكه متراميه في مداك

بالحر قاد الجيوش وبالليالي سرا

واليوم يالمملكة متعاليه في علاك

متقدمه بالحضارة  مارجعتي ورى

متسارعه خطوتك للمجد والخير جاك

والشعب ينعم بعزك بعد صرتي ذرى

حزمك وعزمك على الطاغي دمار وهلاك

ياهل ترى يعلم الانذال ياهل ترى ؟؟

تسعين عاماً تعلق لك نجوم بسماك

لين احتفلنا بعزك مع جميع الورى

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من البداية باركت للهلال بالدوري ومع الاسف تكلمنا عن وضع الاصابات بكورونا اول ما اصيبوا ووقفت بصف الهلاليين وان الله يشفيهم وقلت رايي بانه يتم ابعاد الفريق عن البطولة ووضع كافة الاحتمالات سواء مقصودة او جتهم الاصابة بالمرض من الله. المهم حتى لا يصابون اكثر من اللي اصيبوا ولكن مع الاسف كلامي كله صار محل تهكم الهلاليين وغيرهم ويفكروني اقصد اتشمت ورجعت قلبت عليهم لانهم الا يخلون فيه عناد. وش الفايدة الحين من العناد وكلامي طلع صح انه بدال ال 6 لاعبين صاروا 30 لاعب. حرام عليهم والله. والله لو مات لا قدر الله احد غير يصير ذنبه برقبة كل هلالي يقول ما ننسحب. الامر لا له علاقة بكورة او نيله منيله. الارواح ماهي لعبه. والاول وبالاخر براحتهم.
مبارك 90
يا وطن لك ننتمي .. وتنتمي أرضك الينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
عبدالله
قالوا من قبل ؛ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

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