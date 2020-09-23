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بالفيديو.. الشيخ محمد بن زايد يوجه رسالة لخادم الحرمين وولي العهد: 90 عاما من الإنجازات

Time منذ ساعة
Views 1571
بالفيديو.. الشيخ محمد بن زايد يوجه رسالة لخادم الحرمين وولي العهد: 90 عاما من الإنجازات

الرياض (صدى):
هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

وجاء في رسالة الشيخ محمد بن زايد التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «نھنئ خادم الحرمین الشریفین وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة».

وتابع بأن علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
ابوبدر
يعني مو متعمد اعطاء الفايرس ولا شبهه ولا غيره. قلنا اي حبوا اللاعبين. عسى لا كورة بس مافيه احد راضي يفكر بعقل. المل ماخذها عناد وتعصب. اقسم بالله ماهنا عقول. ياناس هذا وباء فتك بالامة كلها فلا تلقون بايديكم الى التهلكة. انتم توحون. اليس منكم رجل رشيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
ابن حزم
الله يستر قامت ترتفع الحالات
ابن حزم
على قولة عادل إمام انتو لازم تجيبوا الكلام لنفسيكو

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