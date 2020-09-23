فهد الهلالي: اليوم الوطني يُذكرنا بتاريخ الملحمة البطولية للملك المؤسس

الرياض (صدى):
رفع الاعلامي فهد عاسي الهلالي ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأعرب في تصريحه لـ"صحيفة صدى الاكترونية"، عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة العزيزة التي نستلهم من خلالها تاريخ الملحمة البطولية والتضحيات العظيمة بكل عزة وفخر للمؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي وحّد القلوب وجمع الفرقاء ووحد الوطن وجمع شتاته تحت راية "لا إله الا الله محمد رسول الله" وصنع لبلادنا الغالية مجداً نضاهي به الأمم كافة.