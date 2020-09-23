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المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني

Time منذ 3 ساعات
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المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني

محمد السعران (صدى):
نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر" عدداً من الوثائق التاريخية والتي تظهر تحديد اليوم الوطني للمملكة في الأول من الميزان والموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.

حيث أظهرت الوثيقة الأولى التي نشرها المركز الأمر الملكي الكريم الصادر من لدن جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ واختيار اليوم الأول من الميزان يوماً لإعلان التوحيد. فيما أظهرت الوثيقة الثانية والتي جاءت بتوقيع جلالة الملك فيصل رحمه الله (نائب جلالة الملك آنذاك) والصادرة عام ١٣٥١هـ بشأن الإعلان عن تسمية البلاد باسم ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ وإطلاق المدافع تيمناً بذلك الحدث الميمون.

كما أظهرت الوثيقة الثالثة مرسوماً ملكياً ممهوراً بتوقيع جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله يعود لعام ١٣٨٥هـ يقضي باعتبار يوم ٢٣ سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة العربية السعودية. فيما أظهرت الوثيقة الرابعة تعميماً صادراً من ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ الملك ⁧‫فهد بن عبدالعزيز‬⁩ رحمه الله والصادر في عام ١٤٢٥هـ يقضي باعتبار يوم ٢٣ من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتباراً من عام ١٤٢٦هـ تمكيناً للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون والتاريخي والذي سطر به أجدادنا وآباؤنا ملاحم الاخلاص والوفاء لهذا الوطن المعطاء سجلها التاريخ بمداد من ذهب.

 

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من البداية باركت للهلال بالدوري ومع الاسف تكلمنا عن وضع الاصابات بكورونا اول ما اصيبوا ووقفت بصف الهلاليين وان الله يشفيهم وقلت رايي بانه يتم ابعاد الفريق عن البطولة ووضع كافة الاحتمالات سواء مقصودة او جتهم الاصابة بالمرض من الله. المهم حتى لا يصابون اكثر من اللي اصيبوا ولكن مع الاسف كلامي كله صار محل تهكم الهلاليين وغيرهم ويفكروني اقصد اتشمت ورجعت قلبت عليهم لانهم الا يخلون فيه عناد. وش الفايدة الحين من العناد وكلامي طلع صح انه بدال ال 6 لاعبين صاروا 30 لاعب. حرام عليهم والله. والله لو مات لا قدر الله احد غير يصير ذنبه برقبة كل هلالي يقول ما ننسحب. الامر لا له علاقة بكورة او نيله منيله. الارواح ماهي لعبه. والاول وبالاخر براحتهم.
مبارك 90
يا وطن لك ننتمي .. وتنتمي أرضك الينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
عبدالله
قالوا من قبل ؛ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

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