بالفيديو ..تعافي 5 لاعبين في بعثة الهلال ودليل جديد يؤكد المؤامرة

طلال الغامدي (صدى):
أكدت مصادر إعلامية أنباء سارة لجماهير الزعيم بعد تفشي إصابات كورونا في بعثة الفريق المشاركة بدوري أبطال آسيا بالدوحة .
وكشفت أن البعثة تلقت أنباءً إيجابية بتعافي 4 لاعبين وهم نواف العابد وعلي البليهي وحمد العبدان ومحمد الواكد ومدير الفريق سعود كريري ليصل عدد المتعافين إلى 5 ، فيما أصيب ناصر الدوسري بالفيروس ما نغص فرحة الفريق ، وفقاً لـ " بي إن سبورتس" .
من ناحية أخرى أكد محللون رياضيون أن مقر إصابة الهلال هو نفس مقر أقامة التعاون في الدوحة الأمر الذي يزيد الشكوك حول التآمر عليه ، مع تفشي عدد الإصابات بشكل مفاجئ خلال أيام حتى وصل إلى 30 حالة في ظل المنافسة الشرسة وتضييق الخناق عليه بما لا يحقق العدالة .
وكانت " صدى " قد سلطت الضوء في تقرير "أمس " حول إصابات كورونا في صفوف الهلال وخشية التآمر عليه بعد تأهله للدور الـ 16 .
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