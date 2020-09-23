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بالفيديو ..تعافي 5 لاعبين في بعثة الهلال ودليل جديد يؤكد المؤامرة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1977
بالفيديو ..تعافي 5 لاعبين في بعثة الهلال ودليل جديد يؤكد المؤامرة

طلال الغامدي (صدى):
أكدت مصادر إعلامية أنباء سارة لجماهير الزعيم بعد تفشي إصابات كورونا في بعثة الفريق المشاركة بدوري أبطال آسيا بالدوحة .

وكشفت أن البعثة تلقت أنباءً إيجابية بتعافي 4 لاعبين وهم نواف العابد وعلي البليهي وحمد العبدان ومحمد الواكد ومدير الفريق سعود كريري ليصل عدد المتعافين إلى 5 ، فيما أصيب ناصر الدوسري بالفيروس ما نغص فرحة الفريق ، وفقاً لـ " بي إن سبورتس" .

من ناحية أخرى أكد محللون رياضيون أن مقر إصابة الهلال هو نفس مقر أقامة التعاون في الدوحة الأمر الذي يزيد الشكوك حول التآمر عليه ، مع تفشي عدد الإصابات بشكل مفاجئ خلال أيام حتى وصل إلى 30 حالة في ظل المنافسة الشرسة وتضييق الخناق عليه بما لا يحقق العدالة .

وكانت " صدى " قد سلطت الضوء في تقرير "أمس " حول إصابات كورونا في صفوف الهلال وخشية التآمر عليه بعد تأهله للدور الـ 16 .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من البداية باركت للهلال بالدوري ومع الاسف تكلمنا عن وضع الاصابات بكورونا اول ما اصيبوا ووقفت بصف الهلاليين وان الله يشفيهم وقلت رايي بانه يتم ابعاد الفريق عن البطولة ووضع كافة الاحتمالات سواء مقصودة او جتهم الاصابة بالمرض من الله. المهم حتى لا يصابون اكثر من اللي اصيبوا ولكن مع الاسف كلامي كله صار محل تهكم الهلاليين وغيرهم ويفكروني اقصد اتشمت ورجعت قلبت عليهم لانهم الا يخلون فيه عناد. وش الفايدة الحين من العناد وكلامي طلع صح انه بدال ال 6 لاعبين صاروا 30 لاعب. حرام عليهم والله. والله لو مات لا قدر الله احد غير يصير ذنبه برقبة كل هلالي يقول ما ننسحب. الامر لا له علاقة بكورة او نيله منيله. الارواح ماهي لعبه. والاول وبالاخر براحتهم.
مبارك 90
يا وطن لك ننتمي .. وتنتمي أرضك الينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
عبدالله
قالوا من قبل ؛ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

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