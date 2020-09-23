ما يحدث للهلال وصل إلى البرازيل

ماجد محمد (صدى):
لقي نادي الهلال، تعاطفًا كبيرًا بعد ما حدث معه من إصابات بالجملة في صفوف الفريق من لاعبين وإداريين بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في الدوحة لخوض مباريات دوري أبطال آسيا.
ووصلت أصداء ما يحدث للهلال من أزمة طاحنة يواجهها الفريق ببسالة وقوة إلى البرازيل؛ ليكسب تعاطف وإعجاب الجميع؛ حيث قالت الصحفية البرازيلية "ريسا سيمبليشيو" : " هناك 19 حالة بـ COVID19 بين اللاعبين، وأكثر من 30 حالة في وفد الهلال بأكمله".
وأضافت الصحفية البرازيلية: " الهلال لديه مباراة غدًا لدوري أبطال آسيا وحتى الآن لم يتم تعليقها.. حظًا سعيدًا للهلال"، فيما شاركت في هاشتاج "العدالة للهلال".
وكانت إدارة الهلال، قد قررت عدم الانسحاب من دوري أبطال آسيا، بعد تزايد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا، منذ وصول الفريق إلى قطر لاستكمال دور المجموعات؛ حيث سيستمر في البطولة رغم كل الظروف طالما يوجد لديه عدد كاف لخوض اللقاء.
ويلتقي نادي الهلال مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.