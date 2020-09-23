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ما يحدث للهلال وصل إلى البرازيل

Time منذ 47 دقيقة
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ما يحدث للهلال وصل إلى البرازيل

ماجد محمد (صدى):
لقي نادي الهلال، تعاطفًا كبيرًا بعد ما حدث معه من إصابات بالجملة في صفوف الفريق من لاعبين وإداريين بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في الدوحة لخوض مباريات دوري أبطال آسيا.

ووصلت أصداء ما يحدث للهلال من أزمة طاحنة يواجهها الفريق ببسالة وقوة إلى البرازيل؛ ليكسب تعاطف وإعجاب الجميع؛ حيث قالت الصحفية البرازيلية "ريسا سيمبليشيو" : " هناك 19 حالة بـ COVID19 بين اللاعبين، وأكثر من 30 حالة في وفد الهلال بأكمله".

وأضافت الصحفية البرازيلية: " الهلال لديه مباراة غدًا لدوري أبطال آسيا وحتى الآن لم يتم تعليقها.. حظًا سعيدًا للهلال"، فيما شاركت في هاشتاج "العدالة للهلال".

وكانت إدارة الهلال، قد قررت عدم الانسحاب من دوري أبطال آسيا، بعد تزايد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا، منذ وصول الفريق إلى قطر لاستكمال دور المجموعات؛ حيث سيستمر في البطولة رغم كل الظروف طالما يوجد لديه عدد كاف لخوض اللقاء.

ويلتقي نادي الهلال مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من البداية باركت للهلال بالدوري ومع الاسف تكلمنا عن وضع الاصابات بكورونا اول ما اصيبوا ووقفت بصف الهلاليين وان الله يشفيهم وقلت رايي بانه يتم ابعاد الفريق عن البطولة ووضع كافة الاحتمالات سواء مقصودة او جتهم الاصابة بالمرض من الله. المهم حتى لا يصابون اكثر من اللي اصيبوا ولكن مع الاسف كلامي كله صار محل تهكم الهلاليين وغيرهم ويفكروني اقصد اتشمت ورجعت قلبت عليهم لانهم الا يخلون فيه عناد. وش الفايدة الحين من العناد وكلامي طلع صح انه بدال ال 6 لاعبين صاروا 30 لاعب. حرام عليهم والله. والله لو مات لا قدر الله احد غير يصير ذنبه برقبة كل هلالي يقول ما ننسحب. الامر لا له علاقة بكورة او نيله منيله. الارواح ماهي لعبه. والاول وبالاخر براحتهم.
مبارك 90
يا وطن لك ننتمي .. وتنتمي أرضك الينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
عبدالله
قالوا من قبل ؛ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

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