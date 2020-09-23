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«الذوق العام» تحذر من مخالفة رفع صوت الموسيقى وقت الصلاة وتتوعد بالغرامة

Time منذ 52 دقيقة
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«الذوق العام» تحذر من مخالفة رفع صوت الموسيقى وقت الصلاة وتتوعد بالغرامة

الرياض (صدى):
حذرت الجمعية السعودية للذوق العام من مخالفة رفع صوت الموسيقى وقت الصلاة وداخل الأحياء السكنية .

وأكدت الجمعية أن هذا السلوك يدخل ضمن المخالفات المقررة بلائحة الذوق العام المعتمدة من وزارة الداخلية وتطبق على المخالف غرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال .

الجدير بالذكر أن لائحة الذوق العام تحظر العديد من المخالفات التي تخل بالقيم الدينية والإجتماعية مثل ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات وغيرها من المخالفات .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من البداية باركت للهلال بالدوري ومع الاسف تكلمنا عن وضع الاصابات بكورونا اول ما اصيبوا ووقفت بصف الهلاليين وان الله يشفيهم وقلت رايي بانه يتم ابعاد الفريق عن البطولة ووضع كافة الاحتمالات سواء مقصودة او جتهم الاصابة بالمرض من الله. المهم حتى لا يصابون اكثر من اللي اصيبوا ولكن مع الاسف كلامي كله صار محل تهكم الهلاليين وغيرهم ويفكروني اقصد اتشمت ورجعت قلبت عليهم لانهم الا يخلون فيه عناد. وش الفايدة الحين من العناد وكلامي طلع صح انه بدال ال 6 لاعبين صاروا 30 لاعب. حرام عليهم والله. والله لو مات لا قدر الله احد غير يصير ذنبه برقبة كل هلالي يقول ما ننسحب. الامر لا له علاقة بكورة او نيله منيله. الارواح ماهي لعبه. والاول وبالاخر براحتهم.
مبارك 90
يا وطن لك ننتمي .. وتنتمي أرضك الينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
عبدالله
قالوا من قبل ؛ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

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