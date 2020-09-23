‏حمد العبدان يتجاوز اختبار الاتحاد الآسيوي بعد تعافيه من الفيروس

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، أن لاعب نادي الهلال حمد العبدان، تجاوز صباح اليوم الأربعاء، الاختبار الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاص باختبار الجهد بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
ويعد حمد العبدان أحدث الداعمين لفريق الهلال، قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، بعدما حسم الفريق تأهله للدور ثمن النهائي.
وكان " العبدان " قد أجرى الفحص الطبي الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمتعافين من فيروس كورونا، على أن ينضم لمعسكر الفريق قبل لقاء شباب الأهلي؛ حيث يمثل دعما قويا للهلال، في ظل الإصابات الغزيرة التي يعاني منها لاعبو الفريق بسبب انتشار الفيروس خلال الفنرة الأخيرة.