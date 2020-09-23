«نيلسون سيميدو» يغلق صفحة «برشلونة»

وكالات (صدى):
فاجأ نجم برشلونة نيلسون سيميدو الجماهير الإسبانية برحيله رسمياً عن الفريق الكتالوني اليوم الأربعاء .
ووجه " سيميدو " شكره للنادي الملكي قائلاً : شكرا جزيلا لبرشلونة لمنحي الفرصة لأعيش حلم ارتداء هذا القميص واللعب في كامب نو والتعلم في أفضل فريق في العالم .
وتابع : لقد أمضيت ثلاث سنوات رائعة هنا، ولن أنسى أبدا تجربتي هنا. شكرا لزملائي في الفريق والموظفين والمشجعين وكل من ساندني منذ اليوم الأول في النادي
ولم يوضح اللاعب الوجهة المستقبلية له غير أن التوقعات تشير إلى انضمامه لنادي ولفرهامبتون بعد مفاوضات جادة معه .