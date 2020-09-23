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عروض جوية بسماء عسير في اليوم الوطني90
منذ 44 دقيقة
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أحدث التعليقات
ابوبدر
من البداية باركت للهلال بالدوري ومع الاسف تكلمنا عن وضع الاصابات بكورونا اول ما اصيبوا ووقفت بصف الهلاليين وان الله يشفيهم وقلت رايي بانه يتم ابعاد الفريق عن البطولة ووضع كافة الاحتمالات سواء مقصودة او جتهم الاصابة بالمرض من الله. المهم حتى لا يصابون اكثر من اللي اصيبوا ولكن مع الاسف كلامي كله صار محل تهكم الهلاليين وغيرهم ويفكروني اقصد اتشمت ورجعت قلبت عليهم لانهم الا يخلون فيه عناد. وش الفايدة الحين من العناد وكلامي طلع صح انه بدال ال 6 لاعبين صاروا 30 لاعب. حرام عليهم والله. والله لو مات لا قدر الله احد غير يصير ذنبه برقبة كل هلالي يقول ما ننسحب. الامر لا له علاقة بكورة او نيله منيله. الارواح ماهي لعبه. والاول وبالاخر براحتهم.
مبارك 90
يا وطن لك ننتمي .. وتنتمي أرضك الينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
عبدالله
قالوا من قبل ؛ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت
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