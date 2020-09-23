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بالفيديو.. " Realme" تستعد لتحقيق أكبر مبيعات بطرح هاتفين جديدين بسعر منافس

Time منذ 23 دقيقة
Views 1284
بالفيديو.. " Realme" تستعد لتحقيق أكبر مبيعات بطرح هاتفين جديدين بسعر منافس

وكالات (صدى):
كشف المنافس الأبرز لهواوي شركة Realme، بأنها بصدد طرح هاتفين جديدين قد يحققان مبيعات كبيرة في الأسواق العالمية، حيث أطلقت على المنافس الأول Narzo 20، والهاتف الثاني فسيكون تحت إسم Narzo 20 Pro.

وأوضحت الشركة بان الهاتف الأول Narzo 20 سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، ومزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة قادرة على عرض فيديوهات +FHD، وله معالج Helio G85 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية وزود ببطارية بسعة 6000ميلي أمبير مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الإتصال مع أنظمة لتحديد المواقع .

وتابعت بأن الجهاز سيأتي بنسختين بسعر 145 و155 دولارا، تتميزان بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، والهاتف الثاني سيحصل على شاشة مقاس 6.5، ومزود بمعالج Helio G95، ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وسعره سيتراوح بين 205 و230 دولار.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
العاب متهالكه في كل مكان يارب تستر على الجميع
الملل5
خل الامارة تجهز باص المدرسة يرجعكم فيه او يودوكم موقف التكاسي ويعطوكم حق الاجرة وعلبة مويه
GsT👻
عجوز م بقى من عمرها شيء ولازالت تغني 🤦🏻‍♂️😅
ابوبدر
واحد امه يتم شتمها على الملأ علشان كورة. والله اللي ما تعلم ولا تاب ويجيب الكلام لنفسه. بلا كورة بلا خرابيط. ✋
GsT👻
خير الكلام ما قل ودل.

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