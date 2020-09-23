نجم الهلال السابق يطالب بالوقوف على أسباب تفشي كورونا بالفريق

طلال الغامدي (صدى):
طالب نجم الكرة فيصل أبو ثنين قائد فريق الهلال السابق، بالبحث حول أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، بين بعثة الفريق وتهديدها لحامل اللقب في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد قرار إستئناف المنافسات بنظام البطولة المجمعة.
وقال أبو ثنين، قائد الهلال السابق، مطالبا بضرورة البحث حول أسباب انتشار عدوى «كوفيد-19» بين مكونات بعثة الزعيم، ومناشدًا وزير الصحة توفيق الربيعة، بالتحرك العاجل لدعم بطل آسيا والوقوف على ملابسات الأزمة.
وكتب أبو ثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «معالي وزير الصحة توفيق الربيعة، نادي الهلال في بطولة آسيا في قطر يعاني من تفشي مرض كورونا بين أفراد بعثته والحالات في ازدياد" مضيفا بأن"هل تفضلت -وزارة الصحة- بإرسال فريق مختص لمساعدتهم في السيطرة على الفيروس التاجي ومعرفة أسبابه، ولمعاليكم خالص الشكر والتقدير من جماهير الهلال".
واختتم أبو ثنين: "الهلال.. تركوك وحيدًا تصارع الأمواج العاتية؛ وتواجه الرياح الثائرة، حاصروك بقوانين صارمة ومواعيد زائفة، لكي يخضعوك ويضعفوك وينالوا منك، لكن هيهات هيهات؛ فأنت كبير آسيا وسيدها، تقف شامخًا قويًا عزيزًا، فعلمهم أن يكونوا كبارًا كما أنت كبيرهم".