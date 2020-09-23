الأعداد السابقة للصحيفة

نجم الهلال السابق يطالب بالوقوف على أسباب تفشي كورونا بالفريق

Time منذ 41 دقيقة
Views 1624
نجم الهلال السابق يطالب بالوقوف على أسباب تفشي كورونا بالفريق

طلال الغامدي (صدى):
طالب نجم الكرة فيصل أبو ثنين قائد فريق الهلال السابق، بالبحث حول أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، بين بعثة الفريق وتهديدها لحامل اللقب في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد قرار إستئناف المنافسات بنظام البطولة المجمعة.

وقال أبو ثنين، قائد الهلال السابق، مطالبا بضرورة البحث حول أسباب انتشار عدوى «كوفيد-19» بين مكونات بعثة الزعيم، ومناشدًا وزير الصحة توفيق الربيعة، بالتحرك العاجل لدعم بطل آسيا والوقوف على ملابسات الأزمة.

وكتب أبو ثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «معالي وزير الصحة توفيق الربيعة، نادي الهلال في بطولة آسيا في قطر يعاني من تفشي مرض كورونا بين أفراد بعثته والحالات في ازدياد" مضيفا بأن"هل تفضلت -وزارة الصحة- بإرسال فريق مختص لمساعدتهم في السيطرة على الفيروس التاجي ومعرفة أسبابه، ولمعاليكم خالص الشكر والتقدير من جماهير الهلال".

واختتم أبو ثنين: "الهلال.. تركوك وحيدًا تصارع الأمواج العاتية؛ وتواجه الرياح الثائرة، حاصروك بقوانين صارمة ومواعيد زائفة، لكي يخضعوك ويضعفوك وينالوا منك، لكن هيهات هيهات؛ فأنت كبير آسيا وسيدها، تقف شامخًا قويًا عزيزًا، فعلمهم أن يكونوا كبارًا كما أنت كبيرهم".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
العاب متهالكه في كل مكان يارب تستر على الجميع
الملل5
خل الامارة تجهز باص المدرسة يرجعكم فيه او يودوكم موقف التكاسي ويعطوكم حق الاجرة وعلبة مويه
GsT👻
عجوز م بقى من عمرها شيء ولازالت تغني 🤦🏻‍♂️😅
ابوبدر
واحد امه يتم شتمها على الملأ علشان كورة. والله اللي ما تعلم ولا تاب ويجيب الكلام لنفسه. بلا كورة بلا خرابيط. ✋
GsT👻
خير الكلام ما قل ودل.

أخر الأخبار

بالفيديو.. حكم تخلف المُعلم عن صلاة الجماعة بسبب الدراسة عن بعد
بالفيديو.. حكم تخلف المُعلم عن صلاة الجماعة بسبب الدراسة عن بعد
Time منذ 15 دقيقة Views 1406
بالفيديو.. " Realme" تستعد لتحقيق أكبر مبيعات بطرح هاتفين جديدين بسعر منافس
بالفيديو.. " Realme" تستعد لتحقيق أكبر مبيعات بطرح هاتفين جديدين بسعر منافس
Time منذ 23 دقيقة Views 1279
قشري بشرتك بماسك السكر لبشرة خالية من العيوب
قشري بشرتك بماسك السكر لبشرة خالية من العيوب
Time منذ 30 دقيقة Views 1203
مؤسسة النقد تطلق تطبيق "العملة السعودية" للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية
مؤسسة النقد تطلق تطبيق "العملة السعودية" للتعريف بالعلامات الأمنية في الأوراق النقدية
Time منذ 36 دقيقة Views 1414
رجل يغتصب «ساحرة» ويقتلها انتقامًا منها
رجل يغتصب «ساحرة» ويقتلها انتقامًا منها
Time منذ 39 دقيقة Views 645
نجم الهلال السابق يطالب بالوقوف على أسباب تفشي كورونا بالفريق
نجم الهلال السابق يطالب بالوقوف على أسباب تفشي كورونا بالفريق
Time منذ 41 دقيقة Views 1624
"التعليم" تعلن الخطة الدراسية بمعاهد التربية الفكرية
"التعليم" تعلن الخطة الدراسية بمعاهد التربية الفكرية
Time منذ 45 دقيقة Views 1433
يوم الوطن 90 في عيوني أجمل
يوم الوطن 90 في عيوني أجمل
Time منذ 52 دقيقة Views 94
بالفيديو.. آل الشيخ يرد على مسؤول بالأهلي المصري بعد حديثه عنه
بالفيديو.. آل الشيخ يرد على مسؤول بالأهلي المصري بعد حديثه عنه
Time منذ ساعة Views 1773
صور تكشف تطور معالم الرياض بين الماضي والحاضر
صور تكشف تطور معالم الرياض بين الماضي والحاضر
Time منذ ساعة Views 1508