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"تبوك للصناعات الدوائية" تطرح وظائف شاغرة لحديثي التخرج بـ8 مدن بالمملكة

Time منذ ساعة
Views 1559
"تبوك للصناعات الدوائية" تطرح وظائف شاغرة لحديثي التخرج بـ8 مدن بالمملكة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة تبوك للصناعات الدوائية، وظائف شاغرة لحديثي التخرج، بالصيدلة في 8 مدن بالمملكة " مكة المكرمة، المدنية المنورة، الدمام، الخبر، الأحساء، أبها ، جازان".

وأوضحت الشركة بأن الوظائف تحت مسميات" ممثل مبيعات طبية" مشترطة على المتقدم بأن يكون سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة،لا يشترط خبرة سابقة، إجادة اللغة الغنجليية تحدث وكتابة، يمتلك المهارات والعرض التقديمي".

وموعد التقديم متاح من اليوم الأربعاء وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

لمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي: هنا

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
العاب متهالكه في كل مكان يارب تستر على الجميع
الملل5
خل الامارة تجهز باص المدرسة يرجعكم فيه او يودوكم موقف التكاسي ويعطوكم حق الاجرة وعلبة مويه
GsT👻
عجوز م بقى من عمرها شيء ولازالت تغني 🤦🏻‍♂️😅
ابوبدر
واحد امه يتم شتمها على الملأ علشان كورة. والله اللي ما تعلم ولا تاب ويجيب الكلام لنفسه. بلا كورة بلا خرابيط. ✋
GsT👻
خير الكلام ما قل ودل.

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