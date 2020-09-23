"تبوك للصناعات الدوائية" تطرح وظائف شاغرة لحديثي التخرج بـ8 مدن بالمملكة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة تبوك للصناعات الدوائية، وظائف شاغرة لحديثي التخرج، بالصيدلة في 8 مدن بالمملكة " مكة المكرمة، المدنية المنورة، الدمام، الخبر، الأحساء، أبها ، جازان".
وأوضحت الشركة بأن الوظائف تحت مسميات" ممثل مبيعات طبية" مشترطة على المتقدم بأن يكون سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة،لا يشترط خبرة سابقة، إجادة اللغة الغنجليية تحدث وكتابة، يمتلك المهارات والعرض التقديمي".
وموعد التقديم متاح من اليوم الأربعاء وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.
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