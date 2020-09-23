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قصة معركة المصمك ودورها التاريخي في توحيد المملكة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1240
قصة معركة المصمك ودورها التاريخي في توحيد المملكة

الرياض (صدى):
تعد معركة " المصمك " واستعادة الدرعية من أهم المعارك الفاصلة في توحيد المملكة وتأسيس السعودية انتهاءً بالمرسوم الملكي القاضي بتحويل اسم الدولة من " مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها " إلى " المملكة العربية السعودية " يوم 23 سبتمر عام 1932 م .

ووفقاً للمؤرخين فإن الأحداث توالت سريعاً منذ رحيل الإمام عبد الرحمن عن الدرعية بعد سقوطها تحت حكم آل رشيد حتى معركة استعادتها بقصر المصمك بقيادة الملك المؤسس – رحمه الله – على رأس 40 فارس .

وبعدها خرج الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود " الملك المؤسس في حملة بإتجاه الرياض حتى بايعه أهلها عام 1905 م ، وتوالت الحملات حتى استطاع توحيد قبائل المملكة التي كانت متفرقة ، وتوالى تغيير اسم الدولة من إمارة نجد والأحساء مروراً بسلطنة نجد ، وسلطنة نجد وملحقاتها ، ومملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها ، ومملكة الحجاز ونجد وملحقاتها .

وفي عام 1351 هـ الموافق 1932 م أعلن الملك المؤسس تأسيس المملكة العربية السعودية بحدودها الراهنة بعد أن خاض حروباً مع الزعامات الغير مستقرة في الجزيرة العربية .

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عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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