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سبعيني فلسطيني يصر على التبرع بدمه حبا للمملكة في اليوم الوطني للبلاد

Time منذ 47 دقيقة
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سبعيني فلسطيني يصر على التبرع بدمه حبا للمملكة في اليوم الوطني للبلاد

الرياض (صدى):
عبر سبعيني "فلسطيني" عن حبه للمملكة، من خلال مشاركته في حملة التبرع بالدم التي نظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، ضمن فاعليات اليوم الوطني للمملكة، حيث أصر على التبرع بدمه عرفانا بالفضل وتقديرا للجميل .

وقال المُسِن الفلسطيني بأنه حرص على المشاركة عرفاناً منه بالجميل ووفاءً لهذا الوطن المعطاء الذي احتضنه وأسرته لما يزيد على خمسين عاما، ومواقفه مشهودة مع قضيته، وهو فخورٌ بتقديم دمه في هذه الحملة المباركة التي تتزامن مع ذكرى توحيد المملكة.

و قدّم مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، شكره للمُسِن "الفلسطيني "على مبادرته الكريمة، مؤكداً أن الجميع يفخر بتلاحم وتكاتف المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في لحمة واجتماع ومحبة على أرض العطاء والخير، وعلى الرغم من أن الطاقم الطبي قال بأن عمره لا يسمح بالتبرع بالدم حفاظا على صحته لكنه أصر ولو بجزء بسيط من الدم.

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عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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