النفط يهبط بعد زيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية

وكالات (صدى):
هبطت أسعار النفط ما يزيد عن 1%، اليوم الأربعاء، بعدما أفادت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع، ما جدد المخاوف حيال الطلب على الوقود، التي تسببت في عمليات بيع كثيفة في وقت سابق من الأسبوع.
وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 41.39 دولار للبرميل، وكانت قد انخفضت في وقت سابق 1.2% إلى 40.21 دولار.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 39.40 دولار، بعد أن نزلت 1.4% إلى 36.26 دولار.