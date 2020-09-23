الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع تحت ضغط الدولار القوي

وكالات (صدى):
لامست أسعار الذهب اليوم أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامي قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".
وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا في المائة إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولار.
وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5 في المائة إلى 1879.10 دولار للأوقية.