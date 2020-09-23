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غوميز: أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني

Time منذ 21 دقيقة
Views 1257
غوميز: أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني

ماجد محمد (صدى):
تقدم لاعب نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، اليوم الأربعاء، بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال غوميز: " ‏أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني. يوم وطني سعيد! ".

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة تشهد، اليوم الأربعاء، الاحتفالات باليوم الوطني الـ90، حيث ستشهد سماؤها أكبر عرض جوي في تاريخ هذه المناسبة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت على نيتك الشغلة كلها كيد ودسائس ومؤامرة ضد زعيمهم ومقلق راحتهم لكن بأن الله ينقلب السحر على الساحر فالله لا يرضى الظلم
ع. س. ع
انت على نيتك الشغلة كلها كيد ودسائس ومؤامرة ضد زعيمهم ومقلق راحتهم لكن بأن الله ينقلب السحر على الساحر فالله لا يرضى الظلم
ع. س. ع
تدعمهم بمال الدعارة والفجور
جلاد
هل وصل بكم الحال ياصحيفة صدى لنشر هذه القصه التافهه التي لامعنى ولامناسبه لها او لكم مأرب اخرى؟؟
ع. س. ع
هذي أهم أخبار عالمية لأن الزعيم نادي عالمي ووصل للعالمية من الملعب ما هو من تحت الطاولة وتجريبية وهذا ما سبب لكم ارتفاع الضغط والضجيج

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