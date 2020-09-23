غوميز: أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني

ماجد محمد (صدى):
تقدم لاعب نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، اليوم الأربعاء، بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وقال غوميز: " أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني. يوم وطني سعيد! ".
ومن الجدير بالذكر، أن المملكة تشهد، اليوم الأربعاء، الاحتفالات باليوم الوطني الـ90، حيث ستشهد سماؤها أكبر عرض جوي في تاريخ هذه المناسبة.