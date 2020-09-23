«بي إيه إي سيستمز» تطرح وظائف شاغرة بعدة مجالات

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، والمتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، وظائف تدريبية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، وتبوك.
وأوضحت الشركة بأن الوظائف الشاغرة تحت مسميات و ظيفية" مدرب فني/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، مسؤول الإمداد/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، درب فني مكافحة الحرائق/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"
، مدرب فني هياكل/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، مدرب الحرب الإلكترونية/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، مدرب فني كهرباء ملاحة/ تدريب المهارات البحرية "الظهران" .
وتابعت الشركة المسميات الوظيفية " درب كهربائي/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، دير سلامة المنتج "الرياض"، ني صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران "تبوك"، مدرب/ مدير الأسلحة "الرياض".
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