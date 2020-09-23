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«بي إيه إي سيستمز» تطرح وظائف شاغرة بعدة مجالات

Time منذ 56 دقيقة
Views 1221
«بي إيه إي سيستمز» تطرح وظائف شاغرة بعدة مجالات

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، والمتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، وظائف تدريبية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، وتبوك.

وأوضحت الشركة بأن الوظائف الشاغرة تحت مسميات و ظيفية" مدرب فني/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، مسؤول الإمداد/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، درب فني مكافحة الحرائق/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"

، مدرب فني هياكل/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، مدرب الحرب الإلكترونية/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، مدرب فني كهرباء ملاحة/ تدريب المهارات البحرية "الظهران" .

وتابعت الشركة المسميات الوظيفية " درب كهربائي/ تدريب المهارات البحرية "الظهران"، دير سلامة المنتج "الرياض"، ني صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران "تبوك"، مدرب/ مدير الأسلحة "الرياض".

ولمعرفة مزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت على نيتك الشغلة كلها كيد ودسائس ومؤامرة ضد زعيمهم ومقلق راحتهم لكن بأن الله ينقلب السحر على الساحر فالله لا يرضى الظلم
ع. س. ع
انت على نيتك الشغلة كلها كيد ودسائس ومؤامرة ضد زعيمهم ومقلق راحتهم لكن بأن الله ينقلب السحر على الساحر فالله لا يرضى الظلم
ع. س. ع
تدعمهم بمال الدعارة والفجور
جلاد
هل وصل بكم الحال ياصحيفة صدى لنشر هذه القصه التافهه التي لامعنى ولامناسبه لها او لكم مأرب اخرى؟؟
ع. س. ع
هذي أهم أخبار عالمية لأن الزعيم نادي عالمي ووصل للعالمية من الملعب ما هو من تحت الطاولة وتجريبية وهذا ما سبب لكم ارتفاع الضغط والضجيج

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