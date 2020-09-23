7 مواصفات إلزامية على مستوردي السجائر الإلكترونية بدءً من مارس المقبل

الرياض (صدى):
تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزام المستوردين بتطبيق لائحة " السوائل الإلكترونية والتبغ المعد للتسخين في النظم الإلكترونية للتدخين " بدءً من مارس المقبل .
وأكدت الهيئة أنها ستتأخذ الإجراءات النظامية حال مخالفة اللائحة الجديدة بعد مارس المقبل ،ويجب أن يلتزم المستوردون بالمواصفات التالية وفقاً لـ " الوطن" :
1- أن تكون العبوات محكمة الغلق .
2- استخدام مكونات عالية النقاوة .
3- يسمح بإستخدام نكهات مميزة .
4- أن تكون نسبة النيكوتين 20 مجم / ملي .
5- ألا تزيد نسبة المذيبات السامة عن 1.% .
6- أن تكون كمية السائل الإلكتروني لعبوات إعادة التعبئة 30 ملي.
7- 2 ملي كمية السائل لكل وحدة مغلقة .