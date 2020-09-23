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القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت على نيتك الشغلة كلها كيد ودسائس ومؤامرة ضد زعيمهم ومقلق راحتهم لكن بأن الله ينقلب السحر على الساحر فالله لا يرضى الظلم
ع. س. ع
انت على نيتك الشغلة كلها كيد ودسائس ومؤامرة ضد زعيمهم ومقلق راحتهم لكن بأن الله ينقلب السحر على الساحر فالله لا يرضى الظلم
ع. س. ع
تدعمهم بمال الدعارة والفجور
جلاد
هل وصل بكم الحال ياصحيفة صدى لنشر هذه القصه التافهه التي لامعنى ولامناسبه لها او لكم مأرب اخرى؟؟
ع. س. ع
هذي أهم أخبار عالمية لأن الزعيم نادي عالمي ووصل للعالمية من الملعب ما هو من تحت الطاولة وتجريبية وهذا ما سبب لكم ارتفاع الضغط والضجيج

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