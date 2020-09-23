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بالفيديو..مواطنة تروي تعرضها للتحرش في طفولتها وأثر ذلك عليها حتى الآن

Time منذ 36 دقيقة
Views 1721
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بالفيديو..مواطنة تروي تعرضها للتحرش في طفولتها وأثر ذلك عليها حتى الآن

الرياض (صدى):
روت مواطنة قصة تعرضها للتحرش في الطفولة، وما تركه من أثر نفسي سلبي حتى الآن رغم مرور السنوات.

وقالت المواطنة في مداخلة هاتفية ببرنامج " الراصد " : " تعرضت للتحرش مرتين مرة في عمر السبع سنوات والمرة الثانية عمري كان 11 سنة والمرتان تعرضت فيهم للتحرش من قبل العمالة في البقالة " .

وروت تفاصيل الواقعة بقولها: " دخلت البقالة واتجهت للثلاجة لاقيت خلفي عامل البقالة صار يلمس بعض الأماكن في جسدي وخفت وهربت حتى تركت فلوسي " .

وأكدت أنها ظلت فترة كبيرة لديها تخوف من الذهاب للبقالة بمفردها، قائلة: " صار عندي تخوف من الذهاب بمفردي للبقالة والآن صرت اخاف على عيالي ما أرسلهم لحالهم أبدًا " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكلها دايخه باالحيل ...
ابو عمار
وين الفديو ؟
ابو عمار
رووووووووووووووووعه
ابو محمد 😎 ✍️
العماله مصيبه على الاطفال ، حتى في الباصات ، حسب مانقرا في الصحف .. .. باالمختصر الوضع خطير ، لا تترك الطفل يروح لوحده ..

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