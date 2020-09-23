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تفاصيل جديدة بشأن تورط شقيق أمير قطر في التحريض على القتل

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تفاصيل جديدة بشأن تورط شقيق أمير قطر في التحريض على القتل

ماجد القزيز (صدى):
على خلفية اتهام خالد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر بطلب قتل شخص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كشفت أوراق الدعوى المرفوعة ضده تفاصيلا جديدة.

وأفاد أحد الشهود في الدعوى، وهو كان جنديا في الجهاز السري الأمريكي، أن حمد بن خليفة استعان به لقتل شخص حصل منه على " المخدرات " في كاليفورنيا.

ويقول الضابط السابق في شهادته: " إنه في صيف عام 2015 حصل خالد بن حمد آل ثاني على مخدرات من رجل في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، لكن خالد بن حمد آل ثاني لم يدفع له ثمن المواد المخدرة" .

وأضاف: " بعد فترة ذهب الرجل إلى محل إقامة خالد بن حمد آل ثاني في منطقة ماليبو بكاليفورنيا، وطلب تحصيل أمواله " .

وتابع: " عندها طلب خالد بن حمد آل ثاني منّي أن أقوم بما يجب -قتله- وأن أتركه في الصحراء قبل أن يصل إليه " مشيرا إلى أنه رفض الأمر.

وأشار إلى أن خالد بن حمد أصيب بالخوف من الرجل، وأصبح يفكّر أن لديه علاقات بعصابات المخدرات ما اضطره لتغيير مكان إقامته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكلها دايخه باالحيل ...
ابو عمار
وين الفديو ؟
ابو عمار
رووووووووووووووووعه
ابو محمد 😎 ✍️
العماله مصيبه على الاطفال ، حتى في الباصات ، حسب مانقرا في الصحف .. .. باالمختصر الوضع خطير ، لا تترك الطفل يروح لوحده ..

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