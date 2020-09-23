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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية )، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن جاتهم من اثيوبيا مع الفيضانات في نهر النيل
ابو عمار
ههههههههههههههه البنت الحلوه ترجع لقبيله نبيه بري او سمير جعجع او لقبيله الحريري واخيرا قبيله وليد جنبلاط وبعدين القبائل في لبنان معروفه اما قبيلة فستق او قبيله بقدونس
1
وياليتة اذا كبر يطلع يطلع رجال والله يامن استراحة وعزبة بيزورها ويطلعون مراجلة هاذا اذاكان توة مابدى
ابو عمار
بما ان عنده خصوه سليمه فيحمد ربه
ابو عمار
جميل جدا

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