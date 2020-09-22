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جمال عارف: بريجوفيتش سيكون ورقة هجومية هامة إذا تخلى عن " البرود "

Time منذ ساعة
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جمال عارف: بريجوفيتش سيكون ورقة هجومية هامة إذا تخلى عن " البرود "

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي جمال عارف على عودة اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش لنادي الاتحاد في الموسم الجديد.

وقال عارف: " لو تخلص بريجوفيتش من التعالي ولعب بجدية وعمل على تجهيز نفسه لياقيا وركز في الملعب فإنه سيكون احد اهم الاوراق الهجومية ".

وتابع: " أما لو استمر بذلك البرود وعدم الجدية فإنه لن يشكل أي إضافة، بل سيكون عبئا على الفريق الاتحادي، القرار بيد اللاعب " .

وكان بريجوفيتش ضمن صفوف الاتحاد قبل تحويله إلى لاعب استثمار واستبداله باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، حيث شارك في موسم 2019-2020 في 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بما انه الضحيه موجوده في بيت احد المجرمين فهو المسؤل عن وجودها في بيته ويجب معاقبته وخصوصا ان امها وجهت الاتهام لاحد الاشخاص بالاسم
abdul
قالت ما قالت بسبب الضغط من الزوج، كله علشان ينتهي بمراجعتها ومسامحتها. راجل آخر زمان .
abdul
حمدا لله علي سلامة الأُم والاطفال.
abdul
زواج بمهر وشهود زواج شرعي. مسألة الولي وخاصة للثيب امر مختلف فيه بين الفقهاء. . سميه عرفي ، بلدي، اللي تبقي. كونه بدون قسيمة زواج من وزارة العدل لا يعني ان الزواج باطل. مسألة تحديد المدة مثل الشيعة، ما نحنا عند كتب الفقه لاهل السنة عندنا باب او فصل اسمه " زواج بنية الطلاق " هناك من يجيزونه وهناك من يُنكِرونه. والمسائل الاختلافية ليس لأحد الحقّ ان يُجبِر آخرين بتبنِّي مَذْهبه / مذهبها . كونهم نشروه في الفيسبوك اعتبره خدمة خطبة مودرن .كلها شهور وسنين و زواج العرفي سيكون امرا سائدا وعاديا في المجتمع السّنِّي، مثل قيادة المرأة للسيارة، شُغُلها في المحلات والشركات، او دور السينما والترفيه والكروز، وما الي ذالك من التغييرات الطارءة او المفروضة علي الشعب .
بلبل البحر
ولو تحصنت بالأذكار المشروعة لما أصابتك العين.. ولكن قدر الله وما شاء فعل.. الله يشفيك

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