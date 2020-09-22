جمال عارف: بريجوفيتش سيكون ورقة هجومية هامة إذا تخلى عن " البرود "

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي جمال عارف على عودة اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش لنادي الاتحاد في الموسم الجديد.
وقال عارف: " لو تخلص بريجوفيتش من التعالي ولعب بجدية وعمل على تجهيز نفسه لياقيا وركز في الملعب فإنه سيكون احد اهم الاوراق الهجومية ".
وتابع: " أما لو استمر بذلك البرود وعدم الجدية فإنه لن يشكل أي إضافة، بل سيكون عبئا على الفريق الاتحادي، القرار بيد اللاعب " .
وكان بريجوفيتش ضمن صفوف الاتحاد قبل تحويله إلى لاعب استثمار واستبداله باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، حيث شارك في موسم 2019-2020 في 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.