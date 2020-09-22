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باهبري: لا مانع من مشاركة لاعبي الهلال وإيجابية العينة "غير مقلق"

Time منذ 15 دقيقة
Views 1393
باهبري: لا مانع من مشاركة لاعبي الهلال وإيجابية العينة "غير مقلق"

طلال الغامدي (صدى):
طمأن استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، الجميع بشأن عودة لاعبي الهلال للمشاركة في المباريات بعد تعافيهم.

وأكد باهبري أنه لا مانع من مشاركة اللاعبين بعد تعافيهم في المباريات المقبلة مع الفريق، حتى في حال ظهور إيجابية العينة للاعبين بعد 10 أيام، بحسب الجزيرة.

وأشار إلى أنه مالم تظهر على اللاعبين أعراض بعد 10 أيام، يتم إخراجهم عن العزل ويمارسون حياتهم ويشاركون في تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن ظهور إيجابية العينة بعد أكثر من 10 أيام غير مقلقة.

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أحدث التعليقات

النصر victory7
ههههههه الكاتب مشجع متعصب ازرقني ..لاموضوعيه ولامنطق بالتقرير
ابن حزم
طيحة أليمة
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله من حاول عرقلة ذهابها للمستشفى هذا عديم الإنسانية ومجرم يجب محاسبته
. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــه ويجـــعل مثــواه الجــــنه .
ابو محمد 😎 ✍️
باالمثل قالوا // فخار يكسر بعضه ..

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