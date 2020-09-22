باهبري: لا مانع من مشاركة لاعبي الهلال وإيجابية العينة "غير مقلق"

طلال الغامدي (صدى):
طمأن استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، الجميع بشأن عودة لاعبي الهلال للمشاركة في المباريات بعد تعافيهم.
وأكد باهبري أنه لا مانع من مشاركة اللاعبين بعد تعافيهم في المباريات المقبلة مع الفريق، حتى في حال ظهور إيجابية العينة للاعبين بعد 10 أيام، بحسب الجزيرة.
وأشار إلى أنه مالم تظهر على اللاعبين أعراض بعد 10 أيام، يتم إخراجهم عن العزل ويمارسون حياتهم ويشاركون في تدريبات الفريق بشكل طبيعي.
ولفت إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن ظهور إيجابية العينة بعد أكثر من 10 أيام غير مقلقة.
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