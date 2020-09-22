الأعداد السابقة للصحيفة

خطوات حساب تكلفة خدمات الرسوم البلدية عبر منصة بلدي

Time منذ ساعة
Views 1578
خطوات حساب تكلفة خدمات الرسوم البلدية عبر منصة بلدي

علي القحطاني (صدى):
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات احتساب تكلفة خدمات الرسوم البلدية من خلال حاسبة الرسوم المعلوماتية عبر منصة بلدي.

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات احتساب تكلفة الرسوم البلدية تتضمن: الدخول على منصة بلدي، ثم الاختيار من قائمة الاستلام الإلكتروني حاسبة الرسوم ثم تحديد نوع الخدمة، وبعدها ملء بيانات النشاط ثم اختر بيانات اللوحة ثم اضغط على احسب وستظهر تكلفة الخدمة.

وأكدت الوزارة أن خدمة حاسبة الرسوم المعلوماتية تسهل على المستفيد حساب تكلفة الرسوم للخدمات البلدية مع ضمان مطابقتها لما ورد في لائحة الرسوم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين عباده ويشفي كل مريض
محمد
طيب
وسيم ٢٠٠٠
الصليب علي النحر ليش
المليليح
ليه كل هذا الصياح
و1حد
من قلب نصراوي الله ينصر الهلال عليهم فرقة حصبلة الي ماسكه الاتحاد الاسيوي دايم عيال الكلب جالسين للفرق السعودية الله ينصرنا عليكم ياعصابة اسياء

أخر الأخبار

عامل يقتل سائق لسرقة سيارته: "نمت على جثته يومين وشربت شاي"
عامل يقتل سائق لسرقة سيارته: "نمت على جثته يومين وشربت شاي"
Time منذ 6 دقائق Views 136
محمد عواد : تفاءلت بمرونة الاتحاد الأسيوي مع المتغيرات التي تحدث لنادي الهلال
محمد عواد : تفاءلت بمرونة الاتحاد الأسيوي مع المتغيرات التي تحدث لنادي الهلال
Time منذ 15 دقيقة Views 194
عبدالعزيز السويد : الهلال يدير الأزمة بتفاعل وليس بانفعال
عبدالعزيز السويد : الهلال يدير الأزمة بتفاعل وليس بانفعال
Time منذ 20 دقيقة Views 191
رجل وامرأة يروجان للإباحية عبر «فيسبوك»: الأسبوع بـ 60 ألف جنيه
رجل وامرأة يروجان للإباحية عبر «فيسبوك»: الأسبوع بـ 60 ألف جنيه
Time منذ 29 دقيقة Views 294
اللجنة المنظمة لم تستجيب لتغيير فندق الهلال رغم ضعف التهوية
اللجنة المنظمة لم تستجيب لتغيير فندق الهلال رغم ضعف التهوية
Time منذ 40 دقيقة Views 1679
مواطن يعثر على رفات موتي متناثرة شمال القنفذة
مواطن يعثر على رفات موتي متناثرة شمال القنفذة
Time منذ 44 دقيقة Views 1645
ضم «المساحة العسكرية» إلى وزارة الدفاع
ضم «المساحة العسكرية» إلى وزارة الدفاع
Time منذ 53 دقيقة Views 1729
ماجد التويجري : كل ما نتمناه ألا يقل عدد اللاعبين في الهلال عن 13 لاعبًا
ماجد التويجري : كل ما نتمناه ألا يقل عدد اللاعبين في الهلال عن 13 لاعبًا
Time منذ 55 دقيقة Views 265
مسحة مفاجئة للهلال قبل مباراة أهلي دبي بساعات بقرار الاتحاد
مسحة مفاجئة للهلال قبل مباراة أهلي دبي بساعات بقرار الاتحاد
Time منذ ساعة Views 1984
شاهد.. أمير عسير خلال توقيعه مشروع القرى التراثية : لن أسمح بأي خلل
شاهد.. أمير عسير خلال توقيعه مشروع القرى التراثية : لن أسمح بأي خلل
Time منذ ساعة Views 1532