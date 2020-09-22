خطوات حساب تكلفة خدمات الرسوم البلدية عبر منصة بلدي

علي القحطاني (صدى):
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات احتساب تكلفة خدمات الرسوم البلدية من خلال حاسبة الرسوم المعلوماتية عبر منصة بلدي.
وأشارت الوزارة إلى أن خطوات احتساب تكلفة الرسوم البلدية تتضمن: الدخول على منصة بلدي، ثم الاختيار من قائمة الاستلام الإلكتروني حاسبة الرسوم ثم تحديد نوع الخدمة، وبعدها ملء بيانات النشاط ثم اختر بيانات اللوحة ثم اضغط على احسب وستظهر تكلفة الخدمة.
وأكدت الوزارة أن خدمة حاسبة الرسوم المعلوماتية تسهل على المستفيد حساب تكلفة الرسوم للخدمات البلدية مع ضمان مطابقتها لما ورد في لائحة الرسوم.