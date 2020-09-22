الأعداد السابقة للصحيفة

السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا على 4 مراحل

Time منذ 7 دقائق
Views 1343
السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا على 4 مراحل

الرياض (صدى):
أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفق الترتيبات والمراحل التالية:

1- إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق المراحل التالية:

* المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

* المرحلة الثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

* المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

* المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

2- يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق (اعتمرنا)، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

وأهاب المصدر بالمعتمرين والمصلين والزوار ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.

وأكد حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها؛ من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأوضح أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
واضح انها جويعانه ..
حسين عبدالله الدوسري
الهلال عندة مشكله من بدايه هذة البطوله،، هو الفريق الوحيد في البطوله اللي مشاكله كثيرة،، ماذا يريد الهلاليين اهداؤ وركزوا في البطوله تراكم (فشلتونا)،
ابومحمد2
حتى على قدر الله هناك من يعترض وعلى ايش على منافسات كوره ,,, الله ياخذكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا سلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

أخر الأخبار

طفل يلقي قصيدة أمام أمير حائل(فيديو)
طفل يلقي قصيدة أمام أمير حائل(فيديو)
Time منذ 43 ثانية Views 1027
السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا على 4 مراحل
السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا على 4 مراحل
Time منذ 7 دقائق Views 1343
شاهد.. أول صورة التقطها الملك عبدالعزيز في عمر الـ 34 عامًا
شاهد.. أول صورة التقطها الملك عبدالعزيز في عمر الـ 34 عامًا
Time منذ 10 دقائق Views 1316
الهلال يُعلن سلامة "المعيوف وباهبري" وينفي عزل "هيون سو" (صور)
الهلال يُعلن سلامة "المعيوف وباهبري" وينفي عزل "هيون سو" (صور)
Time منذ 29 دقيقة Views 1590
موضة الكمام وسط الكورونا
موضة الكمام وسط الكورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 294
ناقة تهاجم عائلة
ناقة تهاجم عائلة
Time منذ 32 دقيقة Views 373
الجوع كافر
الجوع كافر
Time منذ 34 دقيقة Views 333
الهلال يتمسك بالحلم الاسيوي رغم تعنت الاتحاد: «لن ننسحب»
الهلال يتمسك بالحلم الاسيوي رغم تعنت الاتحاد: «لن ننسحب»
Time منذ 40 دقيقة Views 1681
شاهد..تأثير دراسة الطفل لغة أجنبية أو أكثر على تعلمه في اللغة العربية
شاهد..تأثير دراسة الطفل لغة أجنبية أو أكثر على تعلمه في اللغة العربية
Time منذ 47 دقيقة Views 1541
بالصور.. هفوة تكشف عن آلاف الحسابات الوهمية للذباب القطري
بالصور.. هفوة تكشف عن آلاف الحسابات الوهمية للذباب القطري
Time منذ 59 دقيقة Views 1623