الهلال يُعلن سلامة "المعيوف وباهبري" وينفي عزل "هيون سو" (صور)

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال، عن سلامة الثنائي عبدالله المعيوف وهتان باهبري، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأنهى الزعيم، اليوم الثلاثاء، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره شباب أهلي دبي، مساء غدًا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وأشرف على المران مساعد المدرب كريستيانو باتشي؛ نظير عدم تمكُّن مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو من الالتحاق بالتدريبات إلى حسين ظهور نتيجة فحصه الطبي.
وتعذّرت مشاركة حمد العبدان في تدريبات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إلى حين اجتيازه الاختبار الطبي الذي يشترطه الاتحاد الآسيوي للمتعافين من الفيروس.
ونشر النادي صورة لـ اللاعب جانغ هيون سو خلال التدريبات مساء اليوم، ما يعني أنه لم يتم عزله بعد ظهور أعراض كورونا عليه كما تردد خلال الساعات الماضية.