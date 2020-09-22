الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال يُعلن سلامة "المعيوف وباهبري" وينفي عزل "هيون سو" (صور)

Time منذ 29 دقيقة
Views 1590
الهلال يُعلن سلامة "المعيوف وباهبري" وينفي عزل "هيون سو" (صور)

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال، عن سلامة الثنائي عبدالله المعيوف وهتان باهبري، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأنهى الزعيم، اليوم الثلاثاء، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره شباب أهلي دبي، مساء غدًا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأشرف على المران مساعد المدرب كريستيانو باتشي؛ نظير عدم تمكُّن مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو من الالتحاق بالتدريبات إلى حسين ظهور نتيجة فحصه الطبي.

وتعذّرت مشاركة حمد العبدان في تدريبات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إلى حين اجتيازه الاختبار الطبي الذي يشترطه الاتحاد الآسيوي للمتعافين من الفيروس.

ونشر النادي صورة لـ اللاعب جانغ هيون سو خلال التدريبات مساء اليوم، ما يعني أنه لم يتم عزله بعد ظهور أعراض كورونا عليه كما تردد خلال الساعات الماضية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
واضح انها جويعانه ..
حسين عبدالله الدوسري
الهلال عندة مشكله من بدايه هذة البطوله،، هو الفريق الوحيد في البطوله اللي مشاكله كثيرة،، ماذا يريد الهلاليين اهداؤ وركزوا في البطوله تراكم (فشلتونا)،
ابومحمد2
حتى على قدر الله هناك من يعترض وعلى ايش على منافسات كوره ,,, الله ياخذكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا سلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

أخر الأخبار

طفل يلقي قصيدة أمام أمير حائل(فيديو)
طفل يلقي قصيدة أمام أمير حائل(فيديو)
Time منذ 38 ثانية Views 1013
السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا على 4 مراحل
السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا على 4 مراحل
Time منذ 7 دقائق Views 1335
شاهد.. أول صورة التقطها الملك عبدالعزيز في عمر الـ 34 عامًا
شاهد.. أول صورة التقطها الملك عبدالعزيز في عمر الـ 34 عامًا
Time منذ 10 دقائق Views 1311
الهلال يُعلن سلامة "المعيوف وباهبري" وينفي عزل "هيون سو" (صور)
الهلال يُعلن سلامة "المعيوف وباهبري" وينفي عزل "هيون سو" (صور)
Time منذ 29 دقيقة Views 1590
موضة الكمام وسط الكورونا
موضة الكمام وسط الكورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 294
ناقة تهاجم عائلة
ناقة تهاجم عائلة
Time منذ 32 دقيقة Views 373
الجوع كافر
الجوع كافر
Time منذ 34 دقيقة Views 333
الهلال يتمسك بالحلم الاسيوي رغم تعنت الاتحاد: «لن ننسحب»
الهلال يتمسك بالحلم الاسيوي رغم تعنت الاتحاد: «لن ننسحب»
Time منذ 40 دقيقة Views 1681
شاهد..تأثير دراسة الطفل لغة أجنبية أو أكثر على تعلمه في اللغة العربية
شاهد..تأثير دراسة الطفل لغة أجنبية أو أكثر على تعلمه في اللغة العربية
Time منذ 47 دقيقة Views 1541
بالصور.. هفوة تكشف عن آلاف الحسابات الوهمية للذباب القطري
بالصور.. هفوة تكشف عن آلاف الحسابات الوهمية للذباب القطري
Time منذ 59 دقيقة Views 1623