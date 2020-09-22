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شاهد.. أول صورة التقطها الملك عبدالعزيز في عمر الـ 34 عامًا
منذ 10 دقائق
1305
الرياض (صدى):
التقط الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- الصورة الأولى له وهو في عمر الـ 34.
وتم التقاط الصورة الأولى للملك المؤسس في الكويت وذلك في عام 1328هـ وهو الموافق 1910م .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
واضح انها جويعانه ..
حسين عبدالله الدوسري
الهلال عندة مشكله من بدايه هذة البطوله،، هو الفريق الوحيد في البطوله اللي مشاكله كثيرة،، ماذا يريد الهلاليين اهداؤ وركزوا في البطوله تراكم (فشلتونا)،
ابومحمد2
حتى على قدر الله هناك من يعترض وعلى ايش على منافسات كوره ,,, الله ياخذكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا سلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
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